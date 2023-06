Assassin’s Creed Mirage und Avatar: Frontiers of Pandora werden im Juni gezeigt

Das Ubisoft Forward Live-Event 2023 im Juni wird Assassin’s Creed Mirage und Avatar: Frontiers of Pandora enthalten, hat das Studio bestätigt.

Mehr zum Ubisoft Forward Live-Event

Die große Sommer-Ubisoft-Showcase findet am 12. Juni um 19 Uhr statt, mit einer Vorshow, die 15 Minuten vorher beginnt. Im Trailer, der die Veranstaltung ankündigt, zeigt Ubisoft einige kurze Aufnahmen von Assassin’s Creed Mirage und Avatar: Frontiers of Pandora und bestätigt, dass beide Spiele während der Show “Live-Enthüllungen” erhalten werden. Es ist unklar, ob das Gameplay-Material, Filmsequenzen oder konkrete Nachrichten wie Veröffentlichungsdaten und/oder Fenster bedeutet. Auf Twitter bestätigte Ubisoft auch, dass das mobile Assassin’s Creed mit dem Codenamen Jade während der Veranstaltung gezeigt wird.

Neben diesen großen Titeln enthüllte Ubisoft auch, dass das Rennspiel der neuen Generation The Crew Motorfest gezeigt wird. Und natürlich hat das Studio mindestens einen Trick im Ärmel, den es nicht enthüllt hat. Der Ankündigungstrailer scheint ein unaufgedecktes Projekt mit einer Nahaufnahme von schwarzem und goldenem Stoff auf einem Fernseher zu necken und jemand, der von der Couch aus zusieht und fragt: “Warte, was ist das für ein Spiel?” Mal sehen, was Ubisoft da für uns in petto hat!