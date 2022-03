Assassin’s Creed Die Zeichen Ragnaröks ab sofort erhältlich

Die Zeichen Ragnaröks wird von Ubisoft Sofia entwickelt und ist die nächste große Erweiterung, die den Support nach der Veröffentlichung für Assassin’s Creed Valhalla im Jahr 2 fortsetzt. In dieser Erweiterung muss Eivor sich seinem/ihrem Schicksal als Odin, dem nordischen Gott der Schlacht und der Weisheit, stellen. Das Zwergenkönigreich Svartalfheim zerfällt, und inmitten des Chaos wurde Odins geliebter Sohn Baldr von dem unbesiegbaren Feuerriesen Surt gefangen genommen. In Die Zeichen Ragnaröks können Spieler:innen neue göttliche Kräfte entfesseln, um ihre legendäre Wikingersaga fortzusetzen. Dazu begeben sie sich auf eine verzweifelte Rettungsaktion durch eine mythologische Welt voller Gegensätze.

Good to know

Die Zeichen Ragnaröks ist so gestaltet, dass es einen echten Fortschritt für bestehenden Spieler:innen bietet und als Endspielinhalt positioniert ist. Die empfohlene Machtstufe, um die Erweiterung zu spielen ist 340, aber neue Spieler:innen können trotzdem direkt in die Erweiterung einsteigen und Odins Geschichte erleben. Valhalla Spieler:innen, die die Machtstufe 340 noch nicht erreicht haben, können die Werte und die Ausrüstung ihres Charakters in Die Zeichen Ragnaröks weiter verbessern.

Die nächste große Erweiterung Die Zeichen Ragnaröks erscheinen laut letzten Informationen am 10. März dieses Jahres. Weitere Informationen über das Spiel selbst, aber auch die bereits erscheinen DLCs Der Zorn der Druiden und Die Belagerung Paris findet ihr hier: