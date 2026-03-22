Arlo stellt das Early Warning System mit Notfall-SOS-Taste vor

Arlo Europe erweitert sein Service-Portfolio mit dem bislang fortschrittlichsten Sicherheitsfeature: Das Arlo Early Warning System mit integrierter Notfall-SOS-Taste.

Mehr Arlos Notfall-SOS-Taste

Die neue Funktion bietet schnellen Zugang zu lokalen Notdiensten direkt über den Sperrbildschirm des Smartphones. So können wir schnell handeln, wenn es darauf ankommt, und Bedrohungen stoppen, bevor Schaden entsteht. Bisher unterstützte Arlos KI-gestütztes Early Warning System uns dabei, Personen, Fahrzeuge, Tiere oder Pakete zu identifizieren. Mit der Einführung der SOS-Taste bietet die Arlo App nun ein Werkzeug, um im Ernstfall ohne Umwege Hilfe zu rufen. Das Update zielt darauf ab, die Reaktionszeit zu optimieren, sobald das System eine potenzielle Gefahr erkennt. Wird eine verdächtige Aktivität erkannt, erhalten wir sofort eine Benachrichtigung und können direkt reagieren.

Via Arlo App lassen sich Live-Videos ansehen, Abschreckungsfunktionen wie integrierter Scheinwerfer oder Sirene aktivieren oder Besucher:innen per Zwei-Wege-Audio ansprechen. Mit der integrierten Notfall-SOS-Taste können wir außerdem innerhalb von Sekunden lokale Notdienste kontaktieren – über die Arlo App oder direkt über den Sperrbildschirm. „Aus unserer Erfahrung bei Verisure wissen wir, dass Sekunden im Notfall entscheidend sind“, sagt Adrienne Sharkey-Perves, Geschäftsführerin von Arlo Europe. „Unser Early Warning System hilft bereits heute, Bedrohungen frühzeitig zu erkennen. Mit der Notfall-SOS-Taste können Nutzer:innen jetzt sofort handeln und Hilfe holen, wenn es darauf ankommt.“

Alle Daten in Kürze

Integrierte Notfall-SOS-Taste: schneller Zugang zu lokalen Notdiensten direkt über den Sperrbildschirm

Fortschrittliche KI-Erkennung: erkennt Personen, Fahrzeuge, Tiere, Pakete und sogar Feuer

Anpassbare Gesichts- und Fahrzeugbenachrichtigungen: bekannte Gesichter und Fahrzeuge hinzufügen, damit Arlo erkennt, wer ankommt

Trainierbare KI-Benachrichtigungen: individuelle Szenarien erkennen, z. B. ein offenes Garagentor oder ein laufender Rasensprenger

Vorschau & Handeln über den Sperrbildschirm: Benachrichtigungen gedrückt halten, um Vorschauen zu sehen und direkt zu reagieren

30 Tage Cloud-Videospeicher: sichere Speicherung über cloudbasierte Dienste in Europa

Diebstahlersatz: gestohlene Kameras werden ersetzt

Das Arlo Early Warning System mit Notfall-SOS-Taste ist ab dem 30. März 2026 mit der Arlo Secure Pro Mitgliedschaft verfügbar.