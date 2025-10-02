Arcane – League of Legends: Staffel 2 erscheint am 30.10.2025 als Box-Version

Gute Nachrichten für alle, die von Arcane nicht genug bekommen – Die zweite und zugleich finale Staffel der Serie rund um das MOBA League of Legends erscheint am 30.10.2025 als Box-Version.

Worum geht’s?

Der Angriff auf Piltovers Rat hat die Welt für immer verändert. Aus der Kluft zwischen den Zwillingsstädten ist ein offener Krieg geworden, der keinen Raum für Neutralität lässt. Während Vi und Caitlyn versuchen, das totale Chaos zu verhindern, wird Vi’s Schwester Jinx zur zentralen und unberechenbaren Figur des Konflikts, die das Schicksal aller in ihren Händen hält.

Offener Krieg, zerbrochene Bande und das letzte Gefecht – ARCANE kehrt für sein spektakuläres Finale zurück. Die mit 4 Primetime Emmys ausgezeichnete Saga , die Millionen Fans weltweit in ihren Bann zog, steuert auf ihren unausweichlichen Höhepunkt zu. Mit bahnbrechender Animation und einer herzzerreißenden Geschichte wird das Schicksal von Vi und Jinx endgültig besiegelt.