Arc Raiders knackt die 12 Millionen Verkäufe

Embark Studios gab bekannt, dass Arc Raiders seit seiner Einführung am 30. Oktober 2025 12 Millionen Mal auf allen Plattformen verkauft wurde.

Gratuliere, Arc Raiders

Um diesen Meilenstein zu feiern, gibt Embark allen Spielern ein goldenes Raider-Werkzeug. Diese Belohnung sollte ursprünglich 10 Millionen Spieler feiern, aber der Feiertagsrausch hat das Spiel direkt darüber hinaus katapultiert. Um den goldenen Hammer zu erhalten, müsst ihr euch nur einmal vor Mitternacht bei Arc Raiders angemeldet haben. Der Hammer sollte heute, am 13. Januar per In-Game-Mail eintreffen. „Die Gemeinschaft der Räuber hat von Anfang an dazu beigetragen, dieses Spiel zu gestalten, und ihre Leidenschaft, ihr Feedback und ihr Einfallsreichtum leiten weiterhin, wie wir diese Welt langfristig aufbauen, unterstützen und wachsen“, sagt der ausführende Produzent Aleksander Grøndal in einer Pressemitteilung.

Auf die Frage, ob er sich mehr erleichtert fühlt, dass das Spiel erfolgreich ist, oder mehr Druck von einem riesigen Publikum, sagt Arc Raiders Design Leader Virgil Watkins, dass es „wahrscheinlich ein bisschen von beidem“ ist. „Natürlich ist es ermutigend, dass die Leute das Spiel immer noch überzeugend finden und eintauchen und ihre Freunde mitbringen“, sagt Watkins. „Aber ja, offensichtlich spüren wir, dass der Appetit da ist, also gibt es uns irgendwie diesen netten Anstoß, weiter zu bauen und weiterhin Dinge für sie zu tun.“ Mit der Kriegstruhe von Arc Raiders sagt Watkins, dass Embark „tun wird, was wir können, um das Team aufzubauen oder das Team neu zu ordnen, um Bereiche zu unterstützen.“