Apple iPhone 14 Test: Hochpreisig im High-End unterwegs

Ein neues Jahr, ein neues iPhone: Mit dem Apple iPhone 14 ist nun der neue Standard im Handy-Segment gesetzt. Wie dieser aussieht, klärt das Review!

Apple selbst hat im Jahr 2022 ein wenig Feinschliff betrieben, anstatt voll aufs Innovations-Gas zu treten. Dementsprechend fällt das Portfolio im Jahr 2022 aus: Wieder gibt es zwei Produkte innerhalb der iPhone 14-Serie, wieder unterscheiden sich die beiden nur in der Größe, und wieder werden ein paar Punkte von Apple marketingtechnisch hervorgehoben, die besser sein sollen. Anstatt aber wie im Vorjahr (zum Test des iPhone 13) eine mini-Variante anzubieten, gibt es dieses Jahr eine Plus-Variante mit einem größeren Display und damit auch einem stärkeren Akku. Neben der besseren Akkulaufzeit werden nun auch bessere Fotos bei schwachen Lichtverhältnissen, eine Unfallerkennung sowie die fünf Farben des Produkts angepriesen. Schauen uns wir also an, was dieses Smartphone so alles kann! Übrigens: Das iPhone 14 wurde uns freundlicherweise von A1 für diesen Testbericht zur Verfügung gestellt. Wir bedanken uns für die Möglichkeit, dieses Gerät zu testen – bei A1 ist das Smartphone im Online-Shop erhältlich!

Der erste Eindruck des iPhone 14

Wer ein aktuelles iPhone schon mal in Händen hielt, weiß auch, was beim iPhone 14 gespielt wird. Glatte, gerade Kanten, ein Standby-Knopf an der rechten Seite, Lautstärkeregelung plus Stummschalter auf der linken Seite, und ein Verbund aus Mikrofon, Lightning-Port und Lautsprecher an der Unterkante. Auch das neuestes Smartphone aus dem Hause Apple strotzt voller industriellem Look, und das komplett flache Display legt sich angenehm auf die Front. Der Bildschirm wird oben nur von einer kleinen Stirn unterbrochen, in der sich die Frontkamera und ein paar Sensoren verbergen – ansonsten erwartet euch ein bildschirmfüllender OLED-Screen. An der Rückseite gibt es eine quadratische Kamera-Insel im linken oberen Eck, die zwei massive Kamera-Linsen beherbergt. Abgesehen davon ist auch hier nicht viel zu sehen, am Rücken prangen das Apple-Logo und eure Fingerabdrücke am Glas.

Wie es sich für ein ordentliches Premium-Smartphone gehört, ist sowohl der Erstkonfigurationsprozess wie auch das Wiederherstellen aus einer Sicherung kinderleicht. Besonders gut funktioniert dies für Leute, die bereits ein iPhone ihr Eigen nennen, denn wenn ihr das iPhone 14 einschaltet, werdet ihr auf dem bereits vorhandenen iPhone gefragt, ob ihr dieses übertragen wollt. Danach gilt es nur noch zu warten, bis alles fertig ist – doch auch, wenn ihr neu im Apple-Universum seid, geht das Ganze simpelst vonstatten. Einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, und nach ein paar Minuten seid ihr fertig eingerichtet! Die Natur von iOS ist zwar (für manche Geschmäcker jedenfalls) sehr restriktiv gehalten, doch in Sachen Einfachheit und Strukturiertheit kann man Apple nicht viel vormachen. Seid ihr dann so weit, erwartet euch der Standard-Homescreen des Smartphones.