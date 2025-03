Apple Arcade kriegt Katamari Damacy Rolling Live und Space Invaders Infinity Gene Evolve

Apple hat die Spiele vorgestellt, die nächsten Monat in Apple Arcade erscheinen, und das Line-up wird für Fans von Bandai Namco und Taito von Interesse sein.

Über die neuen Arcade-Games

Katamari Damacy Rolling Live wird am 3. April veröffentlicht. Das Spiel wird exklusiv für Apple Arcade erhältlich sein und ist das erste brandneue Katamari-Spiel seit fast acht Jahren. Wie in früheren Spielen der Serie bekommen wir vom König aller Kosmos die Aufgabe, den klebrigen Katamari-Ball herumzurollen und immer größere Gegenstände darauf zu kleben, damit er größer wird. Ebenfalls am 3. April erscheint Space Invaders Infinity Gene Evolve, eine Fortsetzung von 2009er Shoot ‚em up Space Invaders Infinity Gene. Auch dies wird exklusiv für Apple Arcade sein. Das Spiel wird mehr als 100 Variationen des Space Invaders-Gameplays enthalten und dem Taito-Klassiker eine moderne Note verleihen. „Es mag auf den ersten Blick retro aussehen, aber das Spiel entwickelt sich zu einem hochmodernen 3D-Shooter, je mehr man spielt“, heißt es in der Beschreibung des Spiels.

„Evolution gewährt immer mächtigere Schiffe und überlegene Systeme, um Spielern aller Fähigkeiten den Vorteil zu geben.“ Das dritte neue Spiel, das nächsten Monat für Apple Arcade erscheint, ist Puffies, ein Puzzlespiel, das „klassische Puzzles mit dem nostalgischen Charme von geschwollenen Aufklebern neu erfindet“. Zu den drei neuen Spielen gesellen sich drei ‚+‘-Versionen bestehender Spiele – RollerCoaster Tycoon Classic+, The Game of Life 2+ und Sesame Street Mecha Builders+. Solche + Versionen von Spielen auf Apple Arcade sind Titel, die bereits im Standard-iOS App Store verfügbar sind, aber jegliche Monetarisierung in diesen Versionen entfernen, sei es ein Vorabpreis, In-Game-Käufe oder Werbeanzeigen.