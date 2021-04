Apex Legends War Games Event startet am 13. April

Während das Ende der Chaos-Season näher rückt, kündigt Entwickler Respawn Entertainment mit dem Apex Legends War Games Event bereits die nächste große Battle Royale-Sause an. Die Kriegsspiele beginnen am 13. April als Sammel-Event. Neben den üblichen neuen Herausforderungen sowie Belohnungen wird es diesmal auch neue zeitlich begrenzte Playlist-Modifikatoren geben. Wir haben alle wissenswerten Infos zum Start in ein paar Tagen für euch zusammengefasst.

Das ist der Apex Legends War Games Content

Im Sammel-Event ab dem kommenden Dienstag ist jeder Playlist-Modifikator nur einige Tage aktiv. Die Spieler erwarten kosmetische Objekte und Geschenke, darunter die beliebten Rampart- und 30-30-Repeater-Skins. Weiters gilt es fünf Battle-Pass-Stufen freizuschalten und man wird sich täglich aktualisierten EP-Herausforderungen stellen können. Die folgenden 5 Modi lösen ab dem 13. April dann die normalen Apex-Playlisten in schneller Folge ab:

Zweite Chance – 13.4. bis 15.4.

Der erste Modifikator gewährt allen Legenden einen kostenlosen Respawn pro Spiel. Wird eine Legende getötet, wird ihr Respawn-Token verbraucht und sie kehrt mit allen Waffen und Ausrüstungsobjekten an ihrer aktuellen Position ins Spiel zurück. Nach einiger Zeit respawnt der Spieler hoch am Himmel und stürzt sich per Skydive zurück in die Action.

Ultra-Zonen – 15.4. bis 19.4.

Mehrere Gefahrenzonen erscheinen auf einer einzelnen Karte mit mehr epischer Beute und Gold-Objekten. Jede Gefahrenzone ist in einen Krisenherd eingebettet. Krisenherde sind riesige, leuchtende Blasen, die TP und Schilde regenerieren, wenn man in ihnen steht. In diesem Modus sind Verbrauchsobjekte wie gewohnt über den Beutepool erhältlich.