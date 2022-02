Apex Legends Ungehorsam ist ab sofort verfügbar

Mit Apex Legends Ungehorsam öffnet das nächste größere Update des Battle Royale-Dauerbrenners von Entwickler Respawn Entertainment ab heute sein Pforten. Wir geben euch zum Start einen schnellen Überblick, was euch in “Defiance” (so der englische Originaltitle für den aktuellsten Content) erwartet. Mit im Gepäck ist dabei neben einem neuen Modus auch die obligatorische, frische Legende mit dem klingenden Namen Mad Maggie.

Das erwartet euch in Apex Legends Ungehorsam

Neuer Kontrolle-Modus

Dieser befristete neue Modus bietet Spieler:innen in den ersten drei Wochen von Ungehorsam eine neue Möglichkeit, das Spiel zu erleben. In Kontrolle stehen sich 2 Teams im 9 vs. 9 gegenüber. Beide Squads kämpfen darin um die namensgebende Kontrolle von strategisch wichtigen Punkten auf der Karte. Laut den Entwicklern soll das neue Spielerlebnis für einiges an Abwechslung sorgen. Teamwork soll mit den bis dato größten Teams entscheidend sein. Ihr müsst mit euren Legenden neue Wege finden, das Optimum aus ihren Squads herauszuholen.

Neue Legende Mad Maggie

Mad Maggie wird als abgebrühte Kriegsherrin und niederträchtigste Verrückte der Outlands im unten verlinkten Trailer eingeführt. Wählt ihr diese fleischgewordene Abrissbirne für eure Gefechte, dürft ihr euch auf einiges an Durchsetzungsvermögen freuen. In den Kampf führt das Mädl eine wuchtige Schrotflinte. Mit ihrer Fähigkeit, Gegner:innen in Deckung auszuschalten und ihrer ultimativen Fähigkeit ist Mad Maggie eine offensive Heldin, die für eine aggressive Spielweise geschaffen ist.