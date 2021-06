Apex Legends: Legacy Collection Event startet am 29.6.

Publisher EA und Entwickler Respawn enthüllten gestern mit “Genesis ” das neue befristete Apex Legends: Legacy Collection Event. Dieses läuft vom 29. Juni bis zum 13. Juli 2021. In diesen 2 Wochen habt ihr als Spieler die Möglichkeit, wieder zahlreiche zeitlich begrenzt-verfügbare kosmetische Objekte freizuschlalten. Derer gibt es diesmal ganze 24 Stück zu ergattern.

Das erwartet euch beim Apex Legends: Legacy Collection Event

Folgende Aktivitäten sind während des Genesis-Sammel-Events abrufbar.

Die Rückkehr des Königs

Die Königsschlucht aus Saison 0 und der Rand der Welt aus Saison 3 kehren für kurze Zeit anstelle der normalen Trios- und Duos-Karten in einstündigen Rotationen zurück. Auf diesen legendären Karten könnt ihr als ab 29. Juni erneut Siege feiern, in der Königsschlucht über Schädelstadt abspringen. Oder ihr sammelt auf dem fahrenden Zug eure Beute zusammen, während dieser durch Capitol City rast, bevor der Planetenernter in Rand der Welt landet. Auch im Treibstoffdepot könnt ihr nun für befristete Zeit wieder epische Gefechte mit mehreren Teams erleben.

Debut in der Arena

Schädelstadt wird der Arenen-Kartenrotation während des Genesis-Sammel-Events in einstündigen Intervallen hinzugefügt. Als Valkyrie und Pathfinder könnt ihr um die Türme kreisen oder mit Caustic und Wattson am Boden für Chaos sorgen. Schädelstadt bietet als Location zahlreiche taktische Möglichkeiten.