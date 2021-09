Apex Legends Evolution Event bringt wieder Neuerungen

Rampart-Arenen Übernahme

Rampart hat sich in die Arenen geschlichen und bietet modifizierte Waffen zu ganz besonderen Preisen an! Diese modifizierten Waffen ersetzen ihre Grundversionen für die Dauer der Partie, wodurch die niedrigeren Ränge dieser Waffen nicht länger erhältlich ist. Ihre besonderen Angebote werden oft aktualisiert, also solltet ihr in jeder Partie in ihrem Laden vorbeischauen und euch entsprechend ihrer Auswahl einen Plan zurecht legen.

Ramparts Erbstück: der Problemlöser

Rampart bringt ihren Unternehmergeist im sogenannten “Ramparts Arenenspektakel” mit besonderen Rabatten auch in Arenen ein. Auch dieses Szenario soll die Spieler dazu verleiten aus ihrer Komfort-Zone herauszukommen und ihre normalen Loadouts zu verändern. Für all ihre harte Arbeit bekommt Rampart einen praktischen Problemlöser: die brandneue Erbstück-Rohrzange mit einem Kaugummispender soll aufgrund ihres Namens auch genau das tun – eure Probleme im Rahmen des Battle Royale lösen. Darüber hinaus schaltet ihr wie gewohnt natürlich auch weitere Event-befristete kosmetische Objekte für Wraith, Octane, Pathfinder, Fuse, Bangalore, Rampart und Lifeline frei.