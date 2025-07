Anthem ist nicht mehr: Ab Jänner 2026 ist Schluss

EAs Online-Shooter in Nöten, Anthem, wird am 12. Januar 2026 in die ewigen Jagdgründe eingehen.

Auf Wiedersehen, Anthem

Das Spiel wird vor dem 15. August aus dem Portfolio des Unternehmens entfernt. Es wird nach diesem Datum zum Download verfügbar sein, solange es bereits in eurer Bibliothek ist. Einige Aspekte des Spiels haben bereits begonnen, nicht mehr zu funktionieren. Spielende können ab sofort keine Premium-In-Game-Währung mehr kaufen, obwohl sie immer noch vorhandene Guthaben verwenden können, um Dinge zu kaufen. Anthem ist ein Spiel, das nur online gespielt werden kann. Sobald die Server im Januar heruntergefahren werden, ist es also nicht mehr spielbar. Es sei denn, es gibt vorher noch einen Offline-Patch, aber das ist unwahrscheinlich. Das lang erwartete Spiel wurde 2019 mit schlechten Bewertungen veröffentlicht, die auf das zeitintensive Grinden, nicht fesselnde Gameplay-Schleifen und einen allgemeinen Mangel an Qualität hinwiesen.

Dies wurde nicht durch eine Reihe von Fehlern unterstützt, die frühe Builds plagten. Der Entwickler BioWare versprach Korrekturen, aber es dauerte eine Weile, bis diese implementiert wurden. Insgesamt war der Schaden an der Marke zu schwerwiegend. BioWare stellte die aktive Entwicklung von Anthem im Jahr 2021 ein, gefolgt von dem Direktor des Spiels, der das Unternehmen verließ. EA sagt, dass es infolge dieser Entscheidung keine Entlassungen im Unternehmen gegeben hat. Das liegt jedoch wahrscheinlich daran, dass BioWare bereits mehrere starke Personalkürzungen durchgemacht hat. EA hat 2023 50 BioWare-Mitarbeiter entlassen. Es folgten noch mehr Entlassungen, nachdem Dragon Age: The Veilguard ein durchwachsenes Ergebnis erzielte. BioWare hat derzeit weniger als 100 Mitarbeiter. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Entwicklung von Mass Effect 5.