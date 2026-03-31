ANTHBOT Jubiläum mit Sonderaktion auf Mähroboter der M- und N-Serie

ANTHBOT feiert sein Jubiläum mit einer besonderen Frühlingsaktion. Zum Start der neuen Mähsaison bietet der Spezialist für Mähroboter vom 30. März bis 19. April Preisnachlässe von bis zu 270 € auf Modelle der M- und N-Serie an. Die Aktion läuft sowohl im offiziellen ANTHBOT Online-Shop als auch im ANTHBOT Store auf Amazon.de .

In nur drei Jahren hat sich ANTHBOT von einem Start-up zu einem global aktiven Unternehmen entwickelt. Heute ist die Marke in mehr als 30 Ländern vertreten und arbeitet mit über 150 Distributoren sowie mehr als 3.000 Handelspartnern aus den Bereichen DIY, Consumer Electronics und Fachhandel zusammen. Zudem wurde ANTHBOT bereits mehrfach von internationalen Medien und Branchenorganisationen ausgezeichnet, unter anderem mit den MUSE Design Awards und dem TWICE CES Picks Award – ein Zeichen für die wachsende Anerkennung der Marke im Bereich innovativer Gartentechnologie.

Die Jubiläumsaktion umfasst drei Modelle der M- und N-Serie, die Anfang des Jahres auf der CES 2026 vorgestellt wurden und dort mehr als zehn Auszeichnungen erhielten.

Aktionspreise (30. März – 19. April)

• M5 : 629 € (statt 749 €)

• M9 : 719 € (statt 849 €)

• N8 : 1.099 € (statt 1.369 €)

M-Serie – kompakte und leistungsstark

Die M-Serie wurde speziell für kleinere bis mittelgroße Gärten mit schmalen Passagen entwickelt. Sie verfügt über Full-Band-RTK-Navigation, Dual-Vision-Kameras, ein 5-Klingen-Schneidsystem mit 20 cm Schnittbreite sowie eine KI-basierte Hinderniserkennung, die über 1.000 Objektarten erkennt. Der bürstenlose Motor arbeitet besonders leise mit ≤ 58 dB. Einrichtung und Planung von bis zu 30 Mähzonen erfolgen bequem über die ANTHBOT-App.

N-Serie – für einen besonders gepflegten Rasen

Die N-Serie kombiniert Mähen, Mulchen, Auffangen von Schnittgut und Laubfegen in einem 4-in-1-System. Die integrierte Cyclone-Technologie sammelt 99 % des Schnittguts in einem 23-Liter-Fangkorb. Auch hier kommt eine Navigation mit Dual Vision und Full-Band RTK zum Einsatz.

Über beide Kanäle können Käufer eine Garage als Zubehör für den M5 oder M9 für 50 € hinzufügen. Auf Amazon.de ist außerdem ein Komplett-Starterpaket für den M5 (779 €) oder M9 (869 €) erhältlich, das jeweils eine Garage, ein Wandhalterungsset, Ersatzklingen und ein Jahr 4G- und NetRTK-Service enthält.

Im offiziellen ANTHBOT-Shop gibt es zusätzliche Vorteile: ein Spin-&-Win-Rabattspiel mit Ersparnissen von bis zu 100 € sowie dreifache Prämienpunkte auf alle Bestellungen während des Aktionszeitraums.