Anker Solix DIY Balkonkraftwerke mit 1A-Anker-Service angekündigt

Anker Innovations adressiert seit der Gründung Probleme von Menschen (z.B. Hilfe bei der Reinigung mit eufy, Hilfe beim Laden von Geräten mit Anker, Hilfe bei genialem Entertainment für unterwegs mit Nebula und Soundcore). Nun erweitert der Technologie-Anbieter das Portfolio in den Bereich Energieversorgung und er Energieunabhängigkeit. Mit den ersten beiden Rundum-Sorglog-Balkonkrafterwerken Anker Solix Standard und Premium kann nun jede/r Sonnestrahlen in Energie umwandeln – dank DIY Anleitung und 1A-Anker-Service.

Anker SOLIX: Standard- und Premium-Modell im Überblick

Ab sofort bietet Anker SOLIX über die Anker-Webseite gleich zwei Balkonkraftwerke-Komplettpakete mit allen Zubehörteilen – inklusive 600-Watt-Wechselrichter, universell einsetzbarer Halterung und Montagewerkzeug – exklusiv in Deutschland und Österreich an:

Das Standard-Paket Anker SOLIX RS40 (989,00 Euro inklusive Speditionsversand) beinhaltet unter anderem zwei Photovoltaik-Module im gewohnten Silberstreifen-Design mit je 415 Watt (zusammen 830 Watt) und einer Effizienz von 21,3 Prozent.

Wer noch mehr aus der Sonnenenergie herausholen möchte, greift zum Premium-Modell von Anker SOLIX: Das Anker SOLIX RS40 P (1.389 Euro) bietet zwei monokristalline Solarpaneele mit je 440 Watt (insgesamt 880 Watt) und ist mit einem Wirkungsgrad von 22,7 Prozent noch effizienter. So lässt sich auch bei weniger Sonneneinstrahlung mehr aus der kostbaren Energie herausholen. Premium ist auch der Look, der sich vor dem Balkon, der Terrasse oder auf dem Dach besonders sehen lassen kann: Dank der fortschrittlichen IBC-Technologie sind die feinen Linien kaum zu sehen, das Solarmodul wirkt je nach Betrachtungswinkel komplett schwarz und wertet das äußere Erscheinungsbild – für viele Vermieter eine wichtige Voraussetzung – mehr auf.

Aktion: Die ersten 1.000 Besteller der Premium-Version erhalten als Dankeschön einen Bonus im Gesamtwert von 239,99 Euro: die Anker 633 PowerBank, das Anker 737 GaNPrime-Ladegerät und die kostenlose Lieferung bis zur Wohnungstür (sonst aufpreispflichtig, normal bis Bordsteinkante kostenfrei).

Einfacher Aufbau, die Umwelt und auf lange Sicht den Geldbeutel schonen

Der Kauf eines Anker SOLIX Balkonkraftwerks rechnet sich immer! Gerade mit Blick auf die Förderungen: NutzerInnen können je nach Aufstelllage jährlich über 500 Kilowatt an Strom erzeugen, sparen sich dadurch nach aktueller Preislage bis zu 200 Euro pro Jahr an Stromkosten und reduzieren ihre CO₂-Emissionen. Auf der Anker SOLIX-Webseite gibt es neben dem praktischen Kostenrechner auch einen Test, ob das heimische Gefilde für den Einsatz eines Balkonkraftwerks geeignet ist. Keine Hürde ist in jedem Fall die Installation, die in drei Schritten einfach erfolgt:

Den gewünschten Aufstellort auswählen und innerhalb kürzester Zeit die Solarmodule selbst installieren. Den Wechselrichter sowie den Schuko-Stecker mit den Paneelen verbinden. Schuko-Stecker mit einer heimischen Steckdose der Wahl verbinden und sofort sparen. Mithilfe der Anker-App (erhältlich für iOS und Android) lässt sich die erzeugte Strommenge stets im Blick halten.

Anker-Support: Garantiert in besten Händen

Gerade bei DIY-Projekten scheint nicht immer die Sonne – damit niemand im Regen steht, gibt es für sorgenfreies Stromsparen den hervorragenden Anker-Service (aktuell ein Service-Point für Anker SOLIX in Frankfurt, E-Mail sowie Hotline-Support an Werktagen) und die XXL-Garantieleistungen (zwölf Jahre auf die Solarpaneele, zehn Jahre für den Mikroinverter und zum Beispiel 30 Jahre Performance-Garantie beim Premium-Modell).