Anker MagGo Wireless Ladegerät (2-in-1 Ständer) im Test: Qi2 trifft Alltagstauglichkeit

Kabelloses Laden hat sich in den letzten Jahren von einer futuristischen Spielerei zu einem festen Bestandteil unseres digitalen Alltags entwickelt. Mit dem Anker MagGo Wireless Ladegerät (2-in-1 Ständer) bringt der Hersteller eine Qi2-zertifizierte Lösung auf den Markt, die nicht nur technisch überzeugt, sondern auch im Alltag durchdacht ist. Wir haben das Gerät ausführlich getestet und zeigen, warum es sich besonders für Nutzer:innen von MagSafe-kompatiblen iPhones lohnt.

Design & Verarbeitung: Minimalistisch und funktional

Der Anker MagGo 2-in-1 Ständer präsentiert sich in einem schlichten, modernen Design, das sich nahtlos in verschiedene Umgebungen einfügt – sei es auf dem Schreibtisch, Nachttisch oder in der Küche. Erhältlich in den Farben Schwarz und Weiß, bietet er eine hochwertige Verarbeitung mit einem stabilen Standfuß, der für sicheren Halt sorgt. Die Ladefläche ist mit einer rutschfesten Gummierung versehen, die in Kombination mit den starken Magneten für eine sichere Positionierung des iPhones sorgt.

Technische Spezifikationen: Qi2 für die Zukunft

Der Ständer unterstützt den neuesten Qi2-Standard und bietet eine kabellose Ladeleistung von bis zu 15 Watt für kompatible Geräte. Besonders iPhones ab Modell 12 profitieren von der MagSafe-Kompatibilität und der schnellen Ladegeschwindigkeit. Für andere Qi-kompatible Geräte beträgt die Ladeleistung bis zu 5 Watt.

Ein praktisches Feature sind die Dual-LEDs, die den Ladestatus anzeigen: Die linke LED für das Smartphone, die rechte für die kabellosen Earbuds. So behalten Nutzer:innen stets den Überblick über den Ladefortschritt ihrer Geräte.

Alltagstauglichkeit: Flexibilität und Komfort

Ein Highlight des Anker MagGo 2-in-1 Ständers ist die verstellbare Ladefläche. Sie lässt sich nicht nur in der Neigung anpassen, sondern auch um 360 Grad drehen. Das ermöglicht eine flexible Nutzung – ob im Hoch- oder Querformat, für Videotelefonate, das Ansehen von Videos oder das Lesen von Nachrichten.

Die Möglichkeit, zwei Geräte gleichzeitig zu laden – ein Smartphone und kabellose Earbuds – macht den Ständer zu einem praktischen Begleiter im Alltag. Besonders für Nutzer:innen, die mehrere Geräte regelmäßig nutzen, bietet der Ständer eine platzsparende und effiziente Lösung.

Lieferumfang & Kompatibilität: Was ist dabei?

Im Lieferumfang enthalten ist der Ständer selbst sowie ein 1,5 Meter langes USB-C-zu-USB-C-Kabel. Ein Netzteil ist nicht enthalten und muss separat erworben werden. Anker empfiehlt die Verwendung eines 30W oder höher USB-C Wandladegeräts für optimale Ladegeschwindigkeit.

Der Ständer ist kompatibel mit iPhones ab Modell 12, die MagSafe unterstützen. Für Android-Geräte ist die Nutzung möglich, sofern sie Qi2-kompatibel sind und eine entsprechende magnetische Hülle verwenden. Allerdings kann die horizontale Ausrichtung bei schwereren Geräten problematisch sein, da der Ständer speziell für iPhones ausgelegt ist.

Preis-Leistungs-Verhältnis: Qualität hat ihren Preis

Mit einem Preis von 49,99 Euro positioniert sich der Anker MagGo 2-in-1 Ständer im mittleren Preissegment für kabellose Ladegeräte. Angesichts der hochwertigen Verarbeitung, der Qi2-Unterstützung und der praktischen Funktionen ist der Preis gerechtfertigt. Allerdings sollten Nutzer:innen beachten, dass ein Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten ist, was zusätzliche Kosten verursachen kann.