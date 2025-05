Anker Solix RS40 Balkonkraftwerk im Test: Strom sparen am Balkon leicht gemacht

Photovoltaik für Zuhause ist längst nicht mehr nur Eigenheimbesitzer:innen vorbehalten. Mit dem Anker Solix RS40 Balkonkraftwerk bietet der bekannte Hersteller eine kompakte Plug-and-Play-Lösung, die sich besonders an Mieter:innen, Wohnungsbesitzer:innen und Stromsparer:innen richtet. In unserem Langzeittest über mehr als ein Jahr haben wir geprüft, was das System kann – und ob sich die Investition wirklich lohnt.

Inhalt & Lieferumfang: Was ist im Anker Solix RS40 Set enthalten?

Wer ein Balkonkraftwerk kaufen möchte, achtet zuerst auf den Lieferumfang. Hier punktet das Anker Solix RS40 mit einem rundum vollständigen Paket für den sofortigen Start:

Zwei Solarmodule mit jeweils 415 Wp (Watt Peak)

(Watt Peak) Ein MI80 Mikrowechselrichter mit maximal 800 Watt Einspeiseleistung

mit maximal 800 Watt Einspeiseleistung Robustes Montagematerial für Balkon oder Bodeninstallation

für Balkon oder Bodeninstallation Diverse Kabel für sichere Verbindungen

für sichere Verbindungen Eine verständliche, bebilderte Bedienungsanleitung

App-Unterstützung über die Anker App für Android und iOS

Besonders für Einsteiger:innen ist das Komplettpaket ideal, da kein zusätzliches Zubehör notwendig ist. Wer Photovoltaik für Mietwohnungen nutzen möchte, findet hier einen kompakten Einstieg.

Installation: Balkonkraftwerk anschließen – so einfach geht’s

Die Installation eines Balkonkraftwerks schreckt viele Nutzer:innen zunächst ab. Doch das Anker Solix RS40 macht es dank Plug-and-Play-System denkbar einfach. Die wichtigsten Schritte:

1. Solarpanele montieren

Ideal ist eine südseitige Ausrichtung mit möglichst wenig Schatten. Die mitgelieferten Halterungen ermöglichen die sichere Montage am Balkongeländer oder auf dem Boden.

2. Verkabelung vornehmen

Die Panele werden über ein Stecksystem mit dem Mikrowechselrichter verbunden. Die Stecker sind klar markiert und können nicht vertauscht werden.

3. Anschluss ans Hausnetz

Der Wechselrichter wird über ein Schuko-Kabel mit einer gewöhnlichen Steckdose verbunden. Schon fließt der erste Sonnenstrom ins Hausnetz.

Hinweis: In Deutschland und Österreich muss das Balkonkraftwerk beim Netzbetreiber angemeldet werden. Zusätzlich ist ein digitaler Stromzähler erforderlich, der Rückeinspeisung korrekt erfasst.

Was Mieter:innen beim Balkonkraftwerk beachten müssen

Auch wenn das Anker Balkonkraftwerk RS40 technisch sofort einsatzbereit ist, gibt es einige gesetzliche Anforderungen zu beachten:

Keine Einspeisevergütung : Für Mini-Anlagen gibt es in der Regel keinen finanziellen Ausgleich für eingespeisten Strom.

: Für Mini-Anlagen gibt es in der Regel keinen finanziellen Ausgleich für eingespeisten Strom. Genehmigung bei Mietwohnungen : Die Hausverwaltung oder Vermieter:in muss der Installation zustimmen.

: Die muss der Installation zustimmen. Digitaler Zweirichtungszähler notwendig : Alte Ferraris-Zähler können Stromrückfluss nicht korrekt zählen.

: Alte Ferraris-Zähler können Stromrückfluss nicht korrekt zählen. Anmeldung beim Netzbetreiber: Pflicht in Deutschland und Österreich.

Tipp: Der Betrieb ist in der Regel erlaubt, sofern keine baulichen Veränderungen vorgenommen werden. Ein klärendes Gespräch mit der Hausverwaltung lohnt sich aber in jedem Fall.

Die Anker App im Überblick: Smart, aber mit Luft nach oben

Ein Highlight des Systems ist die Anker App, mit der Nutzer:innen die Stromproduktion in Echtzeit verfolgen können. Die Verbindung erfolgt über Bluetooth, was in der Praxis reibungslos funktioniert.

Vorteile der Anker App:

Übersichtliche Anzeige der Tages-, Wochen- und Monatswerte

Echtzeitdaten zur aktuellen Stromproduktion

zur aktuellen Stromproduktion Warnmeldungen bei Unterbrechungen oder Problemen

Kritikpunkt:

Leider bietet die App keine Exportfunktion für Daten. Wer seine PV-Statistiken analysieren oder mit anderen Systemen verknüpfen möchte, stößt hier schnell an Grenzen. Eine Integration in Smart-Home-Systeme ist ebenfalls (noch) nicht möglich.

Langzeiterfahrung: Wie viel Strom spart man mit dem Solix RS40?

Kommen wir zur zentralen Frage: Wie viel bringt ein Balkonkraftwerk wirklich im Alltag? In unserem einjährigen Testbetrieb mit optimaler Südausrichtung konnte das Anker Solix RS40 rund 520 kWh Strom erzeugen.

Der Haken: Ohne Speicher verpufft viel Energie

Da ein Balkonkraftwerk ohne Akku arbeitet, fließt ein Großteil des Stroms ungenutzt ins öffentliche Netz. Nur Strom, der zeitgleich verbraucht wird, zählt als Ersparnis.

In unserem Fall konnten rund 20% des erzeugten Stroms selbst verbraucht werden – also ca. 100 kWh im Jahr. Das entspricht bei einem Strompreis von 30 Cent pro kWh einer Ersparnis von 30 Euro pro Jahr.

Wirtschaftlichkeit: Wann amortisiert sich das Balkonkraftwerk?

Mit einem Marktpreis von rund 750–899 Euro je nach Anbieter liegt die Amortisationszeit des Solix RS40 in meinem Fall zwischen 20 und 25 Jahren – vorausgesetzt, die aktuellen Strompreise bleiben konstant.

Faktoren, die die Rentabilität verbessern können:

Steigende Strompreise erhöhen die Ersparnis

erhöhen die Ersparnis Bewusste Tagesnutzung stromintensiver Geräte (Waschmaschine, Geschirrspüler)

stromintensiver Geräte (Waschmaschine, Geschirrspüler) Zukünftiger Speicherbetrieb zur Maximierung des Eigenverbrauchs

zur Maximierung des Eigenverbrauchs Technische Updates oder Exportfunktionen für bessere Analyse

Alltag mit dem Solix RS40: Stabil, leise, wartungsfrei

Einmal installiert, arbeitet das Anker Solix RS40 völlig wartungsfrei. Die Solarpanele sind witterungsbeständig und haben Wind, Regen, Hagel und sogar Schnee problemlos überstanden. Auch der Mikrowechselrichter zeigte sich stabil – selbst bei sommerlichen Hitzewellen.

Was Nutzer:innen im Alltag wissen sollten:

Das System ist nicht notstromfähig – bei Stromausfall gibt’s keinen Sonnenstrom

– bei Stromausfall gibt’s keinen Sonnenstrom Der Eigenverbrauch hängt stark vom Lebensstil ab

hängt stark vom Lebensstil ab Die Anlage arbeitet leise und emissionsfrei

Schwächen & Verbesserungspotenzial: Was Anker besser machen könnte

Auch wenn das Gesamtpaket überzeugt, gibt es Luft nach oben:

Fehlende Datenexport-Funktion

Keine Integration in etablierte Smart-Home-Systeme

Kein Speicher im Lieferumfang oder als Option verfügbar (Stand 2025)

Rechtliche Hinweise in der Anleitung eher knapp gehalten

Gerade für technikaffine Nutzer:innen wäre eine offene API oder eine MQTT-Anbindung ein echter Pluspunkt.