Animula Nook: It Takes Two trifft auf Animal Crossing

Mit dem Trailer und der offiziellen Website von Animula Nook gibt es schon einiges zu sehen. Was genau, das verraten wir euch hier!

Über Animula Nook

Das Spiel mit dem klingenden Namen könnte schon bald für Furore sorgen. Zusätzlich zur Veröffentlichung auf PC, PS5 und Xbox Series-Konsolen wird der Cozy-Titel auch für Nintendo Switch 2 erscheinen. Dies könnte es zu einem direkten Konkurrenten des Animal Crossing-Franchise machen, egal, wann es erscheint. Höchstwahrscheinlich wird nämlich der Release mit dem nächsten Eintrag der Nintendo-Serie zusammenfallen. Nach der achtjährigen Lücke zwischen Animal Crossing: New Leaf und New Horizons kann man davon ausgehen, dass es eine ähnliche Wartezeit auf den neuen Titel geben wird, insbesondere mit zusätzlichem Leistungsdruck dank all der neuen Fans, die das neueste Spiel erworben hat. Es ist über 5 Jahre her, dass New Horizons erschienen ist, was bedeutet, dass ein neues Animal Crossing Ende 2027 oder Anfang 2028 denkbar ist. Nicht nur der Titel von Animula Nook klingt da interessant, sondern auch das Gameplay selbst: