Animula Nook: It Takes Two trifft auf Animal Crossing
Mit dem Trailer und der offiziellen Website von Animula Nook gibt es schon einiges zu sehen. Was genau, das verraten wir euch hier!
Über Animula Nook
Das Spiel mit dem klingenden Namen könnte schon bald für Furore sorgen. Zusätzlich zur Veröffentlichung auf PC, PS5 und Xbox Series-Konsolen wird der Cozy-Titel auch für Nintendo Switch 2 erscheinen. Dies könnte es zu einem direkten Konkurrenten des Animal Crossing-Franchise machen, egal, wann es erscheint. Höchstwahrscheinlich wird nämlich der Release mit dem nächsten Eintrag der Nintendo-Serie zusammenfallen. Nach der achtjährigen Lücke zwischen Animal Crossing: New Leaf und New Horizons kann man davon ausgehen, dass es eine ähnliche Wartezeit auf den neuen Titel geben wird, insbesondere mit zusätzlichem Leistungsdruck dank all der neuen Fans, die das neueste Spiel erworben hat. Es ist über 5 Jahre her, dass New Horizons erschienen ist, was bedeutet, dass ein neues Animal Crossing Ende 2027 oder Anfang 2028 denkbar ist. Nicht nur der Titel von Animula Nook klingt da interessant, sondern auch das Gameplay selbst:
Es gibt viele Gründe für Animal Crossing-Fans, in Animula Nook reinzuschauen, da es einige klare Ähnlichkeiten zwischen den beiden Spielen gibt, wie zum Beispiel die tierischen NPCs namens Minies. Weiters herrscht ein Fokus auf Dekoration, eines der bestimmenden Elemente des Animal Crossing-Franchise. Und natürlich nicht zuletzt detaillierte Charakteranpassung, damit wir unsere Protagonisten genau wie gewünscht aussehen lassen können. Das Spiel hat jedoch auch seine eigenen einzigartigen Eigenschaften, wie das Konzept, eine reale Umgebung als winzige Figur zu erkunden, wie im gefeierten It Takes Two. Die Figuren verwandeln Uhren in Schaukelstuhldekorationen, leben in Milchkartons und so weiter. Dabei scheint die Erkundung auch ein großer Schwerpunkt zu sein, da wir auf einem Katzenball namens Wupa um die Welt fliegen und Sonnenkugeln für einen unbekannten Zweck sammeln. Mit einem spektakulären Kunststil und diesen unverwechselbaren Mechaniken hebt sich das Spiel ein wenig von Animal Crossing ab, ohne zu weit von dem abzuschweifen, was dieses Spiel besonders macht. Wir dürfen gespannt bleiben!