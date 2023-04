Animoon bringt Eden Zero Staffel 2 in den Simulcast und auf Disc

Gute Nachrichten für die Fans von Hiro Mashimas (bekannt für Fairy Tail) Eden Zero – im Rahmen der Leipziger Buchmesse kündigte Animoon Publishing an, dass die Eden Zero Staffel 2 im Simulcast und auf Disc erscheinen wird. Einen konkreten Releasezeitraum gibt es noch nicht, aber die zweite Staffel wird seit Anfang April in Japan ausgestrahlt. Die erste Staffel ist mit deutscher Sprachausgabe auf Netflix verfügbar.

Kurzinhalt der ersten Staffel laut Netflix:

Auf der Edens Zero erlebt ein einsamer Junge, der die Schwerkraft beherrscht, unterwegs zur sagenumwobenen Göttin des Kosmos – Mother – ein intergalaktisches Abenteuer.