Anime Summer Season 2020: Crunchyroll-Highlights im Überblick

Gute Nachrichten für die Anime-Fans – trotz Corona-Krise und einigen Verschiebungen wurden immer mehr Anime Summer Season 2020 Crunchyroll Starts enthüllt – welche davon interessant sind, erfahrt ihr in dieser Übersicht. Weitere Informationen zum Crunchyroll Produktkatalog findet ihr auf der offiziellen Webseite.

Jin Mori bezeichnet sich selbst als den allerstärksten High Schooler und eines Tages erhält er die Gelegenheit, dies auch zu beweisen: Er wird zum „God of High School“ eingeladen, einem Turnier, welches den stärksten High Schooler bestimmen und dem Gewinner absolut jeden Wunsch erfüllen soll. Alle Teilnehmer sind mächtige Kämpfer, doch was erwartet ihn am Ende des Turniers? Dies ist erst der Beginn einer atemberaubenden Reihe eindrucksvoller Kämpfe!