Anime Spring Season 2023: Mashle: Magic and Muscle startet am 7.4.2023 (+ neuer Trailer)

Gute Nachrichten für Anime-Fans – Crunchyroll kündigte vor kurzem den Mashle: Magic and Muscle Simulcast im Rahmen der Anime Sprint Season 2023 an. Nun gibt es einen neuen Trailer und den exakten Start-Termin. Demnach geht’s am 7.4.2023 los.

Worum geht’s?

In einer Welt, in der ein jeder über magische Fähigkeiten verfügt, lebt in den Tiefen eines Waldes der junge Mann Mash Burnedead. Er kann keinen Funken Magie anwenden und trainiert stattdessen zielstrebig, um seine Muskeln zu stählen. Eigentlich wollte er ein friedliches Leben mit seinem Vater genießen, doch als sein Geheimnis ans Licht kommt, wird Mash als einzigen Ausweg an der Magieschule eingeschrieben. Wird es ihm gelingen, jeden Zauber einzig mit der Kraft seiner Muskeln zu zerschmettern?