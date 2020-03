Anime Spring Season 2020: Listeners Simulcast (deutsch) ab 3.4.2020 auf Wakanim

Gute Nachrichten für alle, die die Anime Spring Season 2020 kaum mehr erwarten können – Wakanim verkündete nun feierlich, dass ihr euch auf den deutschen Listeners Simulcast ab 3.4.2020 auf Wakanim freuen könnt.

Worum geht’s?

Mysteriöse Lebensformen namens „Miminashi“ bedrohen das Alltagsleben der Menschen. Die einzige Hoffnung der Menschheit sind „Prayer“ genannte Helden, die es in Kampfmechas namens „Equipment“ mit den Miminashi aufnehmen können. Seit der Junge Echo vor zehn Jahren Zeuge der gewaltigen Schlacht „Fes“ zwischen einem Miminashi und einem Prayer wurde, der den beteiligten Prayer Jimi zur Legende machte, bewundert er Prayer insgeheim abgöttisch. Echo führt ein einfaches Leben in der Schrottsiedlung „Liverchester“. Doch eines Tages findet er bei seiner alltäglichen Ausgrabungsarbeit auf einem Schrottberg das unter Amnesie leidende Mädchen Myu. Nicht nur hat diese an ihrer Taille eine Klinkenbuchse, sie war auch ein Prayer. Schließlich begeben sich die beiden auf eine Reise, um mehr über Myus Ursprünge herauszufinden und Jimi, die mysteriöse Schlüsselfigur von Fes, aufzuspüren.