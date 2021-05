Anime-Lizenz-News: Kazé sichert sich Vinland Saga

Was für eine Überraschung – in gestrigen Kazé Café wurde die Lizenz-News bekannt gegeben, dass der Anime Summer Season 2019 Hit Vinland Saga vom hiesigen Publisher Kazé Deutschland zu uns gebracht wird. Die Veröffentlichung wird alle 24 Folgen umfassen und auf DVD bzw. Blu-ray in den Handel kommen. Wann es soweit ist, welche SynchronsprecherInnen uns erwartet, oder welche Extras enthalten sein werden, ist allerdings noch unklar.

Die Serie entstand im vor allem für die Attack on Titan Anime-Umsetzung und Kabaneri of the Iron Fortress bekanntem Studio WIT und soll 24 Folgen umfassen. In der Serie erwartet euch Thorfinn Geschichte rund um Rache und Leid, die im Europa des elften Jahrhunderts angesiedelt ist. Wie man im Trailer sehen kann, wird der Zauber der nordischen Seemänner samt der Brutalität dieser Epoche sehr gut eingefangen.

Den kompletten Stream der Kazé Café Folge könnt ihr euch hier anschauen – ich habe euch schonmal vor gespult, bis der Trailer von Vinland Saga eingespielt wird.