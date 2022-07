Anime Expo 2022: Erster Blick auf Netflix’ Cyberpunk Edgerunners

Netflix hat die Eröffnungscredits für die kommende Cyberpunk Edgerunners Anime-Serie enthüllt. Seht sie gleich hier!

Mehr über Cyberpunk Edgerunners

Die Sequenz zeigt all die Leute, die an der Serie arbeiten, und begleitet vom Franz Ferdinand-Song This Fffire wurde die Sequenz erstmals während der laufenden Anime Expo 2022 in Los Angeles gezeigt. Cyberpunk Edgerunners soll im September veröffentlicht werden und wird von der in Tokio ansässigen Animationsfirma Studio Trigger animiert. Es wird von Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare) geleitet und enthält eine Originalpartitur, die von Akira Yamaoka (Silent Hill) komponiert wurde. Das Cyberpunk 2077- und The Witcher-Studio CD Projekt Red produziert die Serie, an der es seit 2018 arbeitet.

Laut dem offiziellen Klappentext von Netflix: “Die Serie erzählt eine eigenständige, 10-teilige Geschichte über ein Straßenkind, das versucht, in Night City zu überleben – einer von Technologie und Körpermodifikation besessenen Stadt der Zukunft. Da es alles zu verlieren hat, bleibt es am Leben, indem er ein Edgerunner wird – ein Söldnergesetzloser, der auch als Cyberpunk bekannt ist.” CD Projekt behauptete im April, dass Cyberpunk 2077 seit seiner Veröffentlichung im Dezember 2020 über 18 Millionen Mal verkauft habe. Es bestätigte auch, dass an einer großen Cyberpunk 2077-Erweiterung mit einer neuen Handlung gearbeitet wird. Hier ist das Video für euch: