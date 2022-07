Anime Expo 2022: 18 Minuten Gameplay von One Piece Odyssey enthüllt

Der Herausgeber Bandai Namco und der Entwickler ILCA feierten 18 Minuten One Piece Odyssey-Gameplay während der Anime Expo 2022.

Mehr über One Piece Odyssey

Seit der Ankündigung des Titels wird nun bekannt: Während ihrer Reise wird die Strohhut-Crew von einem riesigen Sturm auf See verschluckt. Sie landet auf einer geheimnisvollen Insel Waford voller Natur inmitten des Sturms. Waford ist eine geheimnisvolle und legendäre Insel, von der in alten Schriften die Rede ist. Luffy und seine Crew begeben sich auf eine neue abenteuerliche Reise, um von diesem sturmgeplagten Eiland zu entkommen! Euch erwartet eine wütende Natur, mächtige Feinde und viele Geheimnisse. Um sie zu lüften, verfügt das Spiel über ein Abenteuersystem, mit dem die Spieler:innen vorankommen können, indem sie die einzigartigen Aktionen der Strohhut-Crew nutzen. Da sind die bekannten Gum-Gum-Fähigkeiten nur der Anfang, verspricht das Team!

Während die bekannten Kommandokämpfe der Hauptteil des Spiels sind, wurde ein neues Kampferlebnis mit dem einzigartigen One Piece-System erreicht, das durch die Aktionen der Strohhut-Crew zum Sieg führt. Verschiedene Zonenkämpfe – etwa in einem gewissen Bereich oder inklusive Reisen – sollen für Abwechslung sorgen, und zudem wurden während der Anime Expo 2022 die Schlüsselfiguren vorgestellt. Dazu gehören die Piraten hassende Lim von der Insel Waford, und der Entdecker Adio Suerte, der ebenfalls auf Waford lebt, der Strohhut-Crew aber wesentlich geneigter ist. One Piece Odyssey wird 2022 für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen erscheinen. Hier das Gameplay-Material für euch!