Mehr Infos und Trailer zum Strohhut-Abenteuer One Piece Odyssey (PC, PS, Xbox)

Das Arr-PG One Piece Odyssey von Bandai Namco hat einen neuen Trailer spendiert bekommen. Lest mehr zum kommenden Titel – zur offiziellen Website geht es hier entlang!

Mehr zu One Piece Odyssey

Bandai Namco hat nun mehr zum Kampf in One Piece Odyssey geteilt. Das Rollenspiel, das auf dem Hit-Manga One Piece basiert, wird irgendwann 2022 kommen, und es beinhaltet einige RPG-Systeme in diesem Titel. So kommen Trefferpunkte, Technikpunkte und eine Art Schere-Stein-Papiersystem vor, was Waffen angeht. Zudem wird es Positionierungsmechaniken geben, was euch einen Vorteil im Kampf verschaffen kann. Es sieht so aus, als ob Reichweite und Position auf dem Feld auch wichtig sein werden. Nicht nur das, auch die Umgebung lässt sich beeinflussen – da werden Tore in zwei Hälften zerschnitten, oder man kann auch fliegen. Wer weiß, was uns in diesem gigantischen Titel alles erwarten wird? Der Ankündigungstrailer ist jedenfalls vollgepackt mit Ansätzen: