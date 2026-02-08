AMONTI & LUNARIS: Wellness, Abenteuer und Familienglück in den Südtiroler Bergen

Wenn es Zeit für AMONTI & LUNARIS ist, haben der Alltag und die Hektik Pause. Stattdessen stehen gemeinsame Momente, Erholung und Abenteuer für Groß und Klein auf dem Programm. Das Fünf-Sterne-Wellnessresort im Südtiroler Ahrntal vereint alpines Design, höchsten Komfort und maßgeschneiderte Familienangebote zu einem Winterurlaub, der Kinderaugen leuchten und Eltern entspannen lässt.

Spiel, Spaß & Wellness für die ganze Familie

Ob Kinderbetreuung ab zwei Jahren, Mini- und Junior-Club oder das fantasievolle „Blue Planet“-Universum – im AMONTI & LUNARIS sind die kleinen Gäste ganz groß. Während Mama und Papa in der exklusiven Spa-Lodge zur Ruhe kommen, tauchen die Kids ein in ihre eigene Wellnesswelt: mit Riesenrutsche, Babypool, Kidspool oder einer „Dress on Sauna“, in der die ganze Familie gemeinsam entspannen kann. Sogar kleine Spa-Fans dürfen sich freuen: Im A&L Young Spa stehen Anwendungen wie Gesichtsbehandlungen oder Maniküre auf dem Programm – fast wie bei den Großen.

Skiabenteuer direkt vor der Hoteltür

Ein besonderer Vorteil für Familien: Das Resort liegt als einziges Hotel im Ahrntal direkt an der Talstation der Skiarena Klausberg. Dort wartet das Klausi-Land, der größte Kinderskipark der Region – mit Zauberteppichen, Kinder-Iglu, Rutschbahnen, Hexenslalom und sogar Dinosauriern wie Tyrannosaurus Rex oder Stegosaurus, die den Pistenabenteuern eine spannende Kulisse geben. Skischule, Skiverleih und Skikindergarten befinden sich unmittelbar beim Hotel. Und wer Lust auf Nervenkitzel hat, saust mit dem Klausberg-Flitzer, Italiens längster Alpen-Achterbahn, ins Tal.

Zeit für Mama & Papa

Während die Kinder bestens betreut sind, gehört den Eltern das Dach des Resorts: Rooftop-Sky Lounge, Panoramasaunen, Sky Pool und Ruheoasen schaffen Raum für Erholung. Wohltuende Massagen, Naturkosmetik, Yoga und Fitnessangebote runden das Wellnessprogramm ab – und lassen die Erwachsenen tief durchatmen.

So wird der Winterurlaub im AMONTI & LUNARIS Wellnessresort zu einer Auszeit voller gemeinsamer Erlebnisse, Genuss und Entspannung – für Kinder genauso wie für Eltern.

Aktuelles Angebot