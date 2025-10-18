The Crew 2 bekommt nun einen Hybrid-Offline-Modus

The Crew 2 wurde diese Woche aktualisiert, um den Hybrid-Modus mit aufzunehmen und dem Fahrspiel einen Offline-Modus hinzuzufügen.

The Crew 2 forever

Online- und Offline-Modi sind separate Speicherstände. Wenn ihr also ein cooles Gefährt beim Offline-Spielen ergattert, ist dieses beim nächsten Mal, wenn ihr an einer Online-Sitzung teilnehmt, nicht verfügbar. Wir haben die Möglichkeit, unseren Online-Speicher wiederholt in den Offline-Speicher zu exportieren, aber der gesamte Offline-Fortschritt wird dabei überschrieben und gelöscht. Multiplayer-Inhalte, benutzergenerierte Inhalte, LIVE-Gipfel und Crew-Credits-Käufe sind im Offline-Modus nicht verfügbar. Es ist eine ziemlich einfache Option, aber die Hinzufügung des Offline-Modus ist ein willkommener Schritt von Ubisoft. Die Entscheidung des Unternehmens, The Crew aus den Bibliotheken der Spieler zu löschen, nachdem die Server für das Online-Spiel heruntergefahren wurden, löste einige große Debatten über Eigentum und Erhaltung aus.

Eine der bemerkenswerten Stimmen, die aus diesem Gespräch hervorgegangen sind, war die Stop Killing Games-Bewegung, die auf eine EU-Gesetzgebung drängt, um den Zugang zu Spielen zu gewährleisten, auch nachdem ihre Entwickler ein Projekt nicht mehr unterstützen. Eine Möglichkeit zu haben, weiterhin auf The Crew 2 zuzugreifen, auch falls (oder wesentlich wahrscheinlicher: wenn) das Spiel den Online-Support verliert, war etwas, das der Entwickler versprochen hatte, also ist es schön, dass Ubisoft dieses Versprechen auch einhält. „Egal, ob Sie Ihren Fortschritt für die Zukunft bewahren oder einfach die Freiheit genießen möchten, ohne Verbindung zu spielen, der Hybrid-Modus stellt sicher, dass The Crew 2 für die kommenden Jahre zugänglich bleibt“, sagte das Unternehmen im Blogbeitrag.