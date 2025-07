Amazon Prime Days: Govee lässt euch bis zu 25 % auf smarte Beleuchtung sparen

Jetzt ist wieder Amazon Prime Day, und Govee bietet eine Auswahl an attraktiven Angeboten für ihre neue Stehlampen-Serie an. Lest hier mehr!

Über die Govee-Produkte

Diese Geräte sind nicht nur preislich interessant, sondern bieten auch ideale Beleuchtung für stimmungsvolle Sommerabende und smarte Wohnräume. Wir durften uns bereits von der Qualität der Produkte überzeugen – für die Amazon Prime Days 2025 gibt es daher eine Vorschau der Top-Angebote für euch!

Govee Tree Floor Lamp

Die Tree Floor Lamp kombiniert modernes, bauminspiriertes Design mit drei einzeln verstellbaren Lichtköpfen für gezielte, flexible Beleuchtung. Mit sanften Farbverläufen, 16 Millionen Farben und 64 voreingestellten Modi schafft sie stimmungsvolle Lichtmomente für jeden Raum.

UVP: 169,99 Euro | Angebotspreis: 135,99 Euro

Hier bei Amazon

Hinweis: Dieses Angebot gilt bis 11.7.2025

Govee Uplighter Floor Lamp

Die Uplighter Floor Lamp vereint drei Lichtzonen – stimmungsvolle Deckenbeleuchtung, dekoratives Mittellicht und funktionale Bodenbeleuchtung – in einem Gerät. Dank Tageslichtautomatik und smarter Steuerung passt sie sich nahtlos an jede Alltagssituation an.

UVP: 189,99 Euro | Angebotspreis: 139,99 Euro

Hier bei Amazon

Hinweis: Dieses Angebot gilt bis 11.7.2025

Govee Torchiere Floor Lamp

Die Torchiere Floor Lamp setzt auf dreifache RGB-Zonensteuerung mit sanften Übergängen und augenschonendem Licht für immersive Lichtstimmungen. Musikmodus und gebogenes Linsendesign schaffen eine gleichmäßige, entspannte Atmosphäre in Wohn- und Gemeinschaftsräumen.