Amazon Prime Day 2025: Unzählige Angebot vom 8. bis 11.7.2025

Amazon kündigt 4 Tage voller Angebote zum Amazon Prime Day 2025 an. Prime-Mitglieder haben beim Shopping-Event in diesem Sommer mehr Zeit als je zuvor, um von hunderttausenden Angeboten in über 35 Kategorien zu profitieren, darunter Haus & Garten, Technik, Fashion, Kosmetik & Körperpflege, Elektronik und Spielwaren. Zudem können sie ihren Vorrat an Lebensmitteln und Haushaltsartikeln wie Küchenrollen, Snacks und Reinigungsmitteln zu attraktiven Preisen auffüllen. Neu in diesem Jahr führt Amazon „Heutige Angebots-Highlights“ ein. Das sind täglich wechselnde Themenangebote mit einigen der spannendsten Prime Day Deals. Prime-Mitglieder können sich auf starke Rabatte auf Top-Marken wie adidas und Philips freuen. Die „Neuen Blitzangebote“ starten täglich um Mitternacht und sind nur für kurze Zeit und solange der Vorrat reicht, verfügbar. Um keine Highlights zu verpassen, sollten Prime-Mitglieder regelmäßig reinschauen, denn phasenweise sind sogar alle fünf Minuten neue, attraktive Angebote verfügbar. Auch Angebote von österreichischen klein und mittelständischen Unternehmen sind dabei – so etwa die Kosmetikmarke Cosphera, die solarbetriebenen Outdoor-Gadgets von sunnybag oder Sportprodukte von bemaxx.

„Der Prime Day ist für unsere Prime-Mitglieder, die von exklusiven Angeboten und schneller Lieferung profitieren, ein heißersehntes Highlight des Jahres. “, erklärt Yorck von Mirbach, Country Leader von Amazon in Österreich. „In diesem Jahr erwarten unsere Kund:innen wieder einige unserer besten Angebote– darunter viele Produkte von beliebten österreichischen Marken und ein kulinarisches Schmankerl. Besonders freuen wir uns, dass junge Erwachsene zwischen 18 und 22 Jahren in Österreich ab sofort 50 % Rabatt auf die Prime-Mitgliedschaft erhalten. So können sie alle Vorteile von Prime zum halben Preis nutzen – von schneller Lieferung bis zu exklusiven Prime Day Deals.“

Amazon macht es Kund:innen einfach, interessante Angebote zu finden, indem es personalisierte Empfehlungen bereitstellt. Kund:innen können individuell angepasste Angebotslisten sehen, einschließlich „Empfohlene Angebote für Sie“, „Angebote zu Ihren Listen“, „4+ Sterne Angebote für Sie“ und „Angebote zu Artikeln in Ihrem Einkaufswagen“.

Zu den Angebots-Highlights gehören unter anderem:

Bis zu 30 % Rabatt auf Kosmetikartikel von Marken wie Babor und Wella

Bis zu 30 % Rabatt auf Elektronikgeräte, inklusive Marken wie HUAWEI und Siemens

Haus- und Gartenartikel etwa von Bosch, Kärcher und Dehner für bis zu 30 % reduziert

Bis zu 40 % Rabatt auf Bekleidung, darunter Marken wie Triumph und Salomon

Noch kein Prime-Mitglied?

Kund:innen können Prime-Mitglied werden oder eine kostenlose Probemitgliedschaft unter amazon.de/primeday starten, um beim großen Sommer-Shopping-Event dabei zu sein – inklusive aller Sparvorteile von Prime, darunter kostenfreie Lieferung. 18- bis 22-Jährige können ab sofort die Prime-Mitgliedschaft unter Amazon.de/primeyoungadult 6 Monate kostenlos testen und anschließend zur Hälfte des regulären Preises genießen. Prime Mitglieder mit einer Amazon Visa Karte profitieren am Prime Day zusätzlich von 2% zurück bei Amazon.de. Weitere Informationen unter amazon.de/visa

Prime Day feiern wie ein Kaiser

Zum Auftakt des Prime Day lädt Amazon österreichische Prime-Mitglieder am 8. Juli unter dem Motto „Prime Day feiern wie ein Kaiser“ in den Wiener Wurstelprater ein. Hier wartet auf Prime-Mitglieder mit dem Prime-Kaiserschmarren, ausgegeben von Skisprung-Ass Stefan Kraft und TV Moderatorin und Köchin Silvia Schneider, und gekocht vom Nationalteam der Köche Österreichs, ein ganz besonderes Schmankerl. Kostenlos aber nur solange der Vorrat reicht. Zudem warten jede Menge Freifahrten und ein umfassendes Unterhaltungsprogramm auf Prime-Mitglieder. Nähere Infos amazon.de/primeday-wie-ein-kaiser

Ausgewählte Angebote vorab erhältlich

Prime-Mitglieder können bereits Wochen vor dem Prime Day unglaubliche Rabatte sichern. Von Technikprodukten über Bekleidung bis hin zu Lebensmitteln und Haushaltsartikeln – diese Angebote bieten einen außergewöhnlichen Mehrwert vor dem großen Shopping-Event. Darüber hinaus erwarten Mitglieder weitere attraktive Sparmöglichkeiten, darunter:

Attraktive Angebote für ausgewählte Amazon-Geräte wie Echo ( hier geht’s zu unserem Test ), Fire TV Stick, Fire Tablets, Ring und eero sind ab dem 4. Juli erhältlich.

Prime-Mitglieder dürfen sich auch bei Produkten des täglichen Bedarfs auf exklusive Rabatte freuen: Von hochwertiger Hautpflege über Erfrischungsgetränke und Protein Shakes bis hin zu Tiernahrung.

Amazon Music Unlimited: Für kurze Zeit können Kund:innen, die Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, dies nun kostenlos tun. Nicht-Prime-Mitglieder erhalten drei Monate und Prime-Mitglieder vier Monate kostenlosen Zugang zu mehr als 100 Millionen Songs und Top-Podcasts, ohne Werbung, jederzeit abrufbar und in hochwertiger Audio-Streamingqualität. Darüber hinaus können Kund:innen, die Amazon Music Unlimited bereits abonniert haben, ohne zusätzliche Kosten für zwei Monate auf das Familienabo wechseln. Weitere Informationen finden sich unter amazon.de/music/unlimited.

Kostenlose Videospiele für Prime-Mitglieder: Zur Feier des Prime Day können Prime-Mitglieder ab dem 17. Juni ab 9 Uhr eine Auswahl von sechs beliebten Videospielen ohne zusätzliche Kosten erhalten, darunter Tomb Raider I-III Remastered, Saints Row 2, Saints Row IV Re-Elected, Star Wars: Rebellion, TOEM, und Dungeon of the ENDLESS: Definitive Edition. Weitere Informationen gibt es auf dem Prime Gaming Blog.

Prime Day Angebote weltweit entdecken

Der Prime Day startet am 8. Juli in Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Kolumbien, Frankreich, Deutschland, Italien, Irland, Japan, Luxemburg, den Niederlanden, Polen, Portugal, Singapur, Spanien, Schweden, der Türkei, den USA und dem Vereinigten Königreich. Prime-Mitglieder in Brasilien, Ägypten, Indien, Mexiko, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten können Prime-Day-Angebote später in diesem Sommer shoppen.