Amazon Original: Hanna Staffel 2 startet am 3.7.2020

Gute Nachrichten für die Fans der Amazon-Original-Serie Hanna – Amazon enthüllte Hanna Staffel 2, die am 3. Juli in der englischen Originalfassung exklusiv bei Amazon Prime Video erscheinen wird. Die deutsche Synchronfassung folgt später im Jahr.

Worum geht’s?

In Hanna dreht sich um eine außergewöhnliche junge Frau, die sich der unerbittlichen Verfolgung einer undurchsichtigen Regierungsbehörde zu entziehen versucht, während sie gleichzeitig versucht, die Wahrheit hinter ihrer eigenen Identität ans Licht zu bringen.

Esmé Creed-Miles kehrt in der zweiten Staffel in der Titelrolle als Hanna zurück, Mireille Enos übernimmt wieder die Rolle als CIA-Agentin Marissa Wiegler und Dermot Mulroney ergänzt den Cast der Amazon-Original-Serie in den neuen Episoden erstmals in der Rolle des Utrax-Aufsehers John Carmichael.