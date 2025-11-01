Amazon fällt: Nun auch kein Der Herr der Ringe-MMO mehr

Amazons geplantes Der Herr der Ringe-MMO-Spiel wurde im Rahmen der Veränderungen im gesamten Unternehmen nun einfach storniert.

Bye, Herr der Ringe

Das geht aus einem LinkedIn-Post eines Mitarbeiters von Amazon Games hervor, der diese Woche seinen Job verloren hat, der in einem Beitrag (von RPS entdeckt) andeutete, dass das geplante Tolkien-Spiel auch unter die Axt von Amazons Kündigungswelle gefallen ist. „Heute Morgen war ich Teil der Entlassungen bei Amazon Games, zusammen mit meinen unglaublich talentierten Kollegen bei New World und unserem jungen Lord of the Rings-Spiel (ihr hättet es alle geliebt)“, schrieben sie. „Es ist immer schwer zu sehen, wie ein so starkes Team so etwas durchmacht – ich hatte das Glück, mit einigen der geschicktesten, kreativsten und freundlichsten Entwickler zusammenzuarbeiten, die ich hier je getroffen habe.“

Wenn es stimmt, ist die Absage wenig überraschend, da wir diese Woche erfuhren, dass Amazon die Entwicklung seines bestehenden Online-Spiels New World beendete. Amazon kündigte am Dienstag eine große Runde von Entlassungen an, die Berichten zu mindestens 14.000 Arbeitsplätze betroffen haben, darunter eine beträchtliche Anzahl von Menschen bei New World-Entwickler Amazon Games Orange County. Die neuesten Pläne von Amazon für ein Herr der Ringe-MMO wurden 2023 im Rahmen einer Partnerschaft mit dem Rechteinhaber von Mittelerde, Embracer, bekannt gegeben. Das Spiel wurde als „episches Open-World-MMO-Abenteuer“ beschrieben, das die Ereignisse von Der Hobbit und der LOTR-Trilogie umfasst.