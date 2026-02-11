Am Wochenende: Spielbare Demo von Pokémon Pokopia (Nintendo Switch 2)

Die Teilnehmer der Pokémon European European Championships an diesem Wochenende können Pokémon Pokopia spielen.

Die Demo zu Pokémon Pokopia

Die Pokémon-Europameisterschaften finden vom 13. bis 15. Februar im Londoner Excel-Ausstellungszentrum statt. Neben dem jährlichen Turnier, bei dem Spieler aller Pokémon-Disziplinen auf dem Weg zu den Pokémon-Weltmeisterschaften gegeneinander antreten, finden das ganze Wochenende über Nebenaktivitäten für Pokémon-Fans statt. Für das Event an diesem Wochenende haben The Pokémon Company und Nintendo angekündigt, dass die Fans das kommende Lebenssimulationsspiel Pokémon Pokopia spielen können. Das ist mal ein Exklusiv-Goodie für die größten Fans!

Weitere EUIC-Veranstaltungen sind Signierungen mit Pokémon-TCG-Künstlern, Treffen und Begrüßungen und Panels. Das Event wird auch neben dem jährlichen Pop-up-Pokémon-Center durchgeführt. Tickets für das Event und Reservierungen für das Pokémon Center sind ausverkauft. Pokémon Pokopia, das von Koei Tecmo und Game Freak entwickelt wird, wird am 5. März für Nintendo Switch 2 veröffentlicht. In diesem Titel spielen wir als Ditto, der das Aussehen eines Menschen annimmt. Wie Ditto wird sich der Spieler mit anderen Pokémon anfreunden, um eine Insel wieder aufzubauen.