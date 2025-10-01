Am 24. Oktober 2025 erfahren wir endlich mehr über Halo

Halo Studios hat ein Panel für die Halo World Championship im Oktober angekündigt, das einen Blick in die Zukunft der Serie geben wird.

Über Halo

In einem Beitrag auf der Halo Waypoint-Website, in dem detailliert beschrieben wird, was bei der Veranstaltung stattfinden wird, haben Halo Studios ein Panel für den 24. Oktober angekündigt, das sich mit der Zukunft der FPS-Serie befassen wird. „Im Juni haben wir die Community wissen lassen, dass wir das Gespräch aus dem letztjährigen HaloWC und dem ‚A New Dawn‘-Video fortsetzen und mehr darüber erzählen würden, woran wir gearbeitet haben“, sagte Halos Direktor für Wettbewerbsengagement Tahir Hasangjekaj im Blog. „Wie letztes Jahr werden wir auf der Hauptbühne sein, um darüber zu sprechen, aber dieses Jahr haben wir auch ein ‚Deep Dive‘-Panel für die Community Stage geplant, das Sie nicht verpassen wollen.“ Bei der letztjährigen Halo-Weltmeisterschaft kündigte der Entwickler, der früher als 343 Industries bekannt war, sein Rebranding an und dass er an mehreren Halo-Spielen arbeitet, die in Unreal Engine 5 entwickelt werden.

Den Teilnehmern verschiedener Halo-Standorte, die innerhalb von Unreal laufen, wurde ein Teaser-Video gezeigt, wobei das Studio betonte, dass das Filmmaterial kein Spiel war, sondern ein Einblick in das, was es innerhalb von UE5 erreichen könnte. Das letzte Hauptspiel der Serie, Halo Infinite, wurde 2021 veröffentlicht. Das Spiel sollte ursprünglich zusammen mit der Xbox Series X-Konsole von Microsoft veröffentlicht werden und wurde sogar in einem Großteil des Startmarketings für die Konsole vorgestellt, aber es wurde letztendlich verzögert. Während das Spiel aufgrund seiner innovativen Übernahme der Einzelspieler-Halo-Formel eine recht gute Kritik von der Presse erhielt, konnte der Multiplayer-Teil des Spiels keine Spielerbasis behalten. Das wird natürlich in Zeiten des Überangebots an Multiplayer-Shootern wie Fortnite, Overwatch 2, Marvel’s Rivals und Konsorten auch immer schwieriger. Freut ihr euch auf dieses Halo-Event?