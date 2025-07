Mehr Halo-News werden im Oktober 2025 verraten

Halo Studios wird bei seiner Weltmeisterschaft im Oktober einen weiteren Blick auf die Zukunft des Franchise werfen, so wird es gemunkelt.

Was kommt für Halo?

Auf der letztjährigen HWC kündigte der Entwickler, der früher als 343 Industries bekannt war, sein Rebranding an und dass er an mehreren Halo-Spielen arbeitet, die mit der Unreal Engine 5 entwickelt wurden. Den Teilnehmern verschiedener Halo-Themen-Standorte wurde ein Teaser-Video gezeigt, das in Unreal liefen, wobei das Studio betonte, dass das Filmmaterial kein Spiel war, sondern ein Einblick in das, was es in UE5 erreichen könnte. Jetzt hat Halo Studios in einem neuen Blogbeitrag geschrieben, dass es beim nächsten HWC, das am 24. Oktober in Seattle stattfindet, vor dem 25-jährigen Jubiläum des Franchise im nächsten Jahr mehr von dem zeigen wird, woran es gearbeitet hat. „In den letzten Wochen gab es eine ganze Menge Spekulationen darüber, wann und wo weitere Details über eines der mehreren Projekte auftauchen könnten, an denen Halo Studios aktiv arbeitet“, hieß es.

„Normalerweise kommentieren wir solche Angelegenheiten nicht, aber dieses Mal wollen wir in den Chat eintreten und ein wenig mehr Perspektive für Halo-Fans teilen, die vielleicht am Überlegen sind, ob sie an der diesjährigen Veranstaltung teilnehmen sollen.“ Es fuhr fort: „Letztes Jahr haben wir auf der HaloWC ‚A New Dawn‘ uraufgeführt, in dem wir über den Wechsel zu Unreal Engine gesprochen haben, Ihnen einen Blick hinter die Kulissen von Project Foundry gegeben haben und unsere Entwicklung zu Halo Studios vorgestellt haben, als wir in ein neues Kapitel für Halo eintreten. Für uns war „A New Dawn“ nur der Anfang – auf der diesjährigen HaloWC freuen wir uns darauf, das Gespräch fortzusetzen. „Spekulation macht immer Spaß, aber wenn Sie Infos darüber haben wollen, woran Halo Studios gearbeitet hat, sollten Sie die diesjährige Halo-Weltmeisterschaft nicht verpassen. Wir hoffen wirklich, dass Sie diesen Oktober zu uns in Seattle kommen werden!“