Am 23. Juli eröffnet KFC ein neues Restaurant in Spittal an der Drau

Jetzt wird’s crispy in Oberkärnten: Am 23. Juli eröffnet KFC ein neues Restaurant in Spittal an der Drau – und bringt damit nicht nur seine heißgeliebten Chicken-Klassiker, sondern auch die neuen Original Nuggets in die Region. In der Eröffnungswoche warten coole Deals und exklusive Gutscheine auf alle, die als Erste dabei sein wollen.

Nach den erfolgreichen Eröffnungen in Villach und Klagenfurt geht’s jetzt in Oberkärnten weiter: Spittal an der Drau bietet dafür die perfekte Location, denn die Stadtgemeinde gilt als wichtiger Knotenpunkt in Oberkärnten – zentral gelegen zwischen den Tourismusregionen Drautal, Liesertal, Millstätter See, Nockberge und Mölltal.

Das neue KFC Restaurant zieht übrigens in die Villacher Straße 51A – direkt auf dem Weg vom östlichen Stadtrand in die Innenstadt und in unmittelbarer Nähe zu vielen Geschäften. Somit befindet sich das neue KFC Restaurant in perfekter Lage, um sich zwischen Shopping oder Arbeit eine knusprige Pause zu gönnen.

Auf 450m² erwartet Gäste dabei ein moderner und stilvoller Innenbereich mit 100 Sitzplätzen sowie eine gemütliche Terrasse, die mit weiteren 40 Sitzplätzen zum Genuss vor Ort einlädt. Der Drive-Thru bietet zusätzlich eine schnelle und bequeme Gelegenheit für Chicken to go. Und für alle Early Birds: Das KFC Café öffnet schon in den frühen Morgenstunden und versorgt Gäste mit feinstem Kaffee von Lavazza – perfekt für den Start in den Tag.

Die neuen Original Nuggets, die erst seit Kurzem auf der Speisekarte stehen, wird es natürlich auch in Spittal geben. Zubereitet nach dem Originalrezept von Colonel Sanders mit 11 geheimen Kräutern und Gewürzen kommt hier jeder Chicken-Fan auf seine Kosten. Nur für kurze Zeit zum Probierpreis von 2,99 EUR für 6 Stück mit Dip.

Spittal an der Drau ist bereits die dritte Neueröffnung in diesem Jahr. Damit setzt KFC seine erfolgreiche Expansion in Österreich fort und macht damit seine weltbekannten Chicken-Spezialitäten für noch mehr Fans zugänglich.