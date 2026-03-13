Alpträume hautnah: Little Nightmares VR: Altered Echoes angekündigt
Bandai Namco Entertainment Europe bringt das Grauen in die virtuelle Realität. Mit Little Nightmares VR: Altered Echoes könnt ihr das bekannte, unheimliche Universum bald aus einer völlig neuen Perspektive erleben. Das von Iconik entwickelte Spiel versetzt euch direkt in die Egoperspektive und lässt euch die düsteren Geheimnisse und Bewohner dieser Welt so intensiv wie nie zuvor spüren.
Was erwartet euch?
In der Rolle von Dark Six begebt ihr euch auf eine emotionale Reise, um einen verschollenen Teil eures Selbst wiederzufinden. Dabei dürft ihr euch auf bisher unbekannte Gebiete und neue Hinweise zur Geschichte von Six und der Sendung freuen. Die Entwickler:innen haben die Kapitel gezielt so gestaltet, dass die Möglichkeiten von VR voll ausgeschöpft werden – von schaurigen Begegnungen bis hin zu komplexen Puzzles, die eure Kindheitsängste direkt vor euren Augen zum Leben erwecken.
Release und Plattformen
Ihr dürft euch den 24. April 2026 rot im Kalender markieren. An diesem Tag erscheint der Titel für eine Vielzahl von Systemen:
- PlayStation 5 (PSVR2)
- Meta Quest 2, 3 und 3S (Standalone)
- PC via SteamVR und Meta Horizon Store
Das Spiel ist zudem für eine breite Palette an Hardware optimiert, darunter die Oculus Rift-Serie, Pico 4, Valve Index sowie HTC Vive. Wenn ihr mehr über die Welt von Little Nightmares erfahren wollt, findet ihr weitere Details auf der offiziellen Website von Bandai Namco sowie auf deren Social-Media-Kanälen.