Alpträume hautnah: Little Nightmares VR: Altered Echoes angekündigt

Bandai Namco Entertainment Europe bringt das Grauen in die virtuelle Realität. Mit Little Nightmares VR: Altered Echoes könnt ihr das bekannte, unheimliche Universum bald aus einer völlig neuen Perspektive erleben. Das von Iconik entwickelte Spiel versetzt euch direkt in die Egoperspektive und lässt euch die düsteren Geheimnisse und Bewohner dieser Welt so intensiv wie nie zuvor spüren.

Was erwartet euch?

In der Rolle von Dark Six begebt ihr euch auf eine emotionale Reise, um einen verschollenen Teil eures Selbst wiederzufinden. Dabei dürft ihr euch auf bisher unbekannte Gebiete und neue Hinweise zur Geschichte von Six und der Sendung freuen. Die Entwickler:innen haben die Kapitel gezielt so gestaltet, dass die Möglichkeiten von VR voll ausgeschöpft werden – von schaurigen Begegnungen bis hin zu komplexen Puzzles, die eure Kindheitsängste direkt vor euren Augen zum Leben erwecken.