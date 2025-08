Alles zur kommenden Battlefield 6-Beta im Video

Electronic Arts hat enthüllt, was die Spieler von der kommenden Battlefield 6 Beta erwarten können. Sogar einen Trailer gibt es!

Über die Battlefield 6 Beta

Neben der Enthüllung von Battlefield 6 letzte Woche bestätigte der Herausgeber, dass diesen Monat eine offene Beta für PS5, Xbox Series X/S und PC (zu den Hardware-Anforderungen) via Steam, Epic Games Store und die EA-App stattfinden wird. Die Beta wird an zwei Wochenenden, vom 9. bis 9. und 17. August, für alle offen sein, und das Vorladen ist jetzt möglich. Der frühe Zugang zur Beta beginnt jedoch an diesem Donnerstag, dem 7. August. Es wird für EA Play Pro-Abonnenten und Spieler verfügbar sein, die sich vor dem 31. Juli für Battlefield Labs registriert haben.

Ein neuer Trailer für die Beta, der unten zu sehen ist, wurde am Montag veröffentlicht. EA veröffentlichte auch Details zu den Karten und Modi, die enthalten sein werden, sowie Herausforderungen, die wir abschließen können, um Belohnungen freizuschalten, wenn das vollständige Spiel am 10. Oktober veröffentlicht wird. Die Karten, die während des ersten Wochenendes der Beta verfügbar sind, werden die Belagerung von Kairo, der Befreiungsgipfel und die Iberische Offensive sein. Sie werden am zweiten Wochenende von Empire State begleitet.