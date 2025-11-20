Alles zum neuesten Free Ride Update von Mafia: The Old Country

2K veröffentlicht ein kostenloses Update für Mafia: The Old Country namens Free Ride. Was uns alles erwartet, lest ihr hier!

Mehr zu Mafia: The Old Country

Das Free Ride-Update ist eine kostenlose Erweiterung, die Auto- und Pferderennen, Kampfherausforderungen, einen neuen First-Person-Fahrmodus, Fotomodus, klassischen Schwierigkeitsgradmodus und neue Waffen, Charms, Autos und Outfits hinzufügt. Josh Zammit, stellvertretender Designdirektor von Developer Hangar 13, diskutierte das Update bereits ausführlich. „Wir sind super stolz auf alles, was das Team erreicht hat, also fällt es mir schwer, einen auszuwählen, auf den ich mich am meisten freue“, schrieben sie. „Ich liebe die Rennen; es macht eine Menge Spaß, mit hoher Geschwindigkeit in den erstaunlichen alten Autos durch unsere Welt zu fahren. Es gibt jede Menge technische Herausforderungen, und je besser ihr werdet, desto befriedigender sind sie zu navigieren. Die Kampfherausforderungen sind auch großartig. Schusswechsel gehen an eure Grenzen, wenn es darum geht, Feinden offen entgegenzutreten, und es macht Spaß, mit Attentaten zu experimentieren, bis ihr den perfekten Lauf hinlegt. Es gibt einen Inhalt, von dem ich denke, dass er die Spieler besonders faszinierend und unerwartet finden wird, obwohl ich ihn nicht vorwegnehmen möchte. Haltet einfach Ausschau nach Notizen in Enzos Wohnung – man könnte am Ende etwas Cooles enthüllen, das man untersuchen kann.“