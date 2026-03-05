Alles zum Narwal Flow 2: Ein All-in-One-Saug- und Wischroboter

Narwal präsentiert seinen Flow 2 als All-in-One-Saug- und Wischroboter mit 30.000 Pa Saugkraft und KI-Intelligenz. Dass der Hersteller solche Geräte kann, durften wir schon beim Test des Freo Z10 Ultra feststellen!

Über den Narwal Flow 2

Das neue Flaggschiff-Modell verspricht mühelose Tiefenreinigung durch ein innovatives Track-Mop-System mit 60 °C heißem Wasser und vollständiger Selbstreinigung. Der Flow 2 überzeugt mit einem ultradünnen Profil von nur 95 mm Höhe, das auch unter niedrige Möbel passt, sowie einem eleganten mattglasigen Finish und Cyber-Glow-Beleuchtung. Die Basisstation (36 x 45 x 53 cm) ist wartungsfrei mit Easy-Lift-Tanks und optional einem kompaktem Design. Beim Wischen sorgt ein 26,6 cm langer Track-Mop mit 12 N Anpressdruck und Edge-Reach-Technologie für 16-fach größere Abdeckung als herkömmliche Rollenmops. Die Saugleistung von 30.000 Pa kombiniert mit DualFlow Anti-Tangle-System (SGS-zertifiziert 0% Verheddern) und CarpetFocus entfernt 99% der Partikel. Der FlowWash-Zyklus nutzt 100 °C Sterilisation und 60 °C Trocknung für hygienische Ergebnisse.

Dabei ist der Narwal Flow 2 aber auch äußerst clever, denn NarMind Pro 2.0 mit VLM OmniVision und TwinAI Dodge ermöglicht präzise Hindernisvermeidung, Pet- und Baby-Care-Modi sowie Sprachsteuerung via „Hey Nawa“. Ein 7000-mAh-Akku bietet bis zu 170 Minuten Laufzeit, ergänzt durch KI-Batteriemanagement. Damit nicht genug, dank integriertem Staubbeutel werden euch monatelange Autonomie versprochen, sodass ihr nicht ständig etwas wechseln oder reinigen müsst. Der Akku hält übrigens für bis zu 170 Quadratmeter, wenn ihr zugleich saugen und wischen lasst. Auf der offiziellen US-Website des Herstellers gibt es bereits eine erste Teaser-Seite, und wir dürfen gespannt sein. Der Narwal Flow 2 wird voraussichtlich ab April 2026 verfügbar sein und markiert einen Meilenstein in der Haushaltsautomatisierung. Wäre so ein Helferlein etwas für euch?