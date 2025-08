Alles über Kirby und das vergessene Land – Nintendo Switch 2 Edition + Die Sternensplitter-Welt

Nintendo hat einen Übersichts-Trailer für Kirby und das vergessene Land – Nintendo Switch 2 Edition + Die Sternensplitter-Welt veröffentlicht.

Über Kirby und das vergessene Land – Nintendo Switch 2 Edition + Die Sternensplitter-Welt

Die Switch 2-Version des Spiels soll am 28. August veröffentlicht werden und enthält eine verbesserte Grafik und Bildraten im Vergleich zur Switch-Version, die im März 2022 veröffentlicht wurde. Vor allem fügt es auch eine neue Story-Kampagne mit dem Titel Die Sternensplitter-Welt hinzu. Alle, die das Originalspiel besitzen, können dieses in Form eines Upgrade-Pakets erwerben, das auch die Switch 2-Verbesserungen des Spiels enthält. Der Übersichtstrailer des Spiels kann weiter unten angesehen werden. Ein Überblick über die Funktionen von Kirby und das vergessene Land – Nintendo Switch 2 Edition + Die Sternensplitter-Welt folgt direkt aus der Feder von Nintendo:

Eine neue Geschichte

Ein massiver Meteor ist in das vergessene Land eingestürzt und ein drohendes Übel steht kurz vor der Entfesselung. Um es zu versiegeln, muss Kirby sich auf den Weg machen und Sterne sammeln, Fragmente von Sternen, die über das Land verstreut sind, während er neue Orte erkundet und sich einer Vielzahl neuer Herausforderungen stellt. Schließe Natural Plains, den ersten Bereich der ursprünglichen Geschichte, ab, um auf die neuen Story-Inhalte von der Sternensplitter-Welt und ihre Sternenstufen zuzugreifen.

Brandneue Sternenstufen

Der Aufprall des Meteors hat Aspekte des Vergessenen Landes verändert, und einst wurden vertraute Orte verändert. Entdeckt dabei neue Wege und erkundet weitere Gebiete, die zuvor unzugänglich waren – wie die Gebäudespitzen und sogar den Meeresboden. Rettet die Sternen in jeder Stufe, um zur nächsten zu kommen. Aber passt auf: Die Auswirkungen des Meteors haben eure Widersacher mächtiger gemacht, und einige neu hinzugefügte Feinde werden auch versuchen, euch zu verlangsamen!

Drei neue Vollstopf-Modi

Erreicht mit dem Hochsprung hohe Plattformen und zerschlagt Feinde und Objekte. An Wänden einrasten und vertikal rollen? Alles ist jetzt möglich! Und rutschet entlang der Pisten, springt, um Dinge in der Luft zu erreichen, und dreht euch, um Feinde zu attackieren. Das und mehr könnt ihr nun machen.

Neue Aktivitäten

Sammelt in jeder Stufe Sternenmünzen und gebt sie aus, um neue Figuren von dem Astronomen-Waddle Dee zu erwerben. Wir können auch zum Kolosseum gehen und unsere Hartnäckigkeit in einem besonders harten Boss-Ansturm, The Ultimate Cup Z EX, testen.

Nintendo Switch 2-Verbesserungen

Genießen wir doch hochwertigere Grafiken und schnellere Bildraten sowohl im Originalspiel als auch in der Sternensplitter-Welt-Erweiterung mit den verbesserten Funktionen von Nintendo Switch 2.