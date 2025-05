Alles fit: HUAWEI WATCH FIT 4 und WATCH FIT 4 Pro sind da

HUAWEI hat heute auf dem Event „Innovative Product Launch 2025“ in Berlin die neue WATCH FIT 4-Serie vorgestellt. Den kompletten Testbericht zu beiden Produkten findet ihr gleich hier bei uns!

Zu den WATCH FIT 4-Modellen

Die vierte Generation der beliebten WATCH FIT-Reihe verbindet technologische Innovation mit alltagstauglichem Design – für alle, die Bewegung, Gesundheit und Stil in Einklang bringen möchten. Leicht, modern und komfortabel bleibt die WATCH FIT 4-Serie ihrem markanten rechteckigen Design treu und folgt der Philosophie „Fashion Active“: einem aktiven, gesundheitsbewussten Lebensstil mit modischem Anspruch. Zwei Schwestermodelle gibt es: Die HUAWEI WATCH FIT 4 wiegt lediglich 27 Gramm bei einer Gehäusedicke von 9,5 Millimetern – das sorgt für hohen Tragekomfort im Alltag. Eine drehbare Krone ermöglicht eine intuitive Bedienung. Die WATCH FIT 4 Pro ist noch etwas kompakter und widerstandsfähiger: Mit 30,4 Gramm Gewicht und einem 9,3 Millimeter flachen Gehäuse kombiniert sie ein kratzfestes Saphirglas-Display, eine Titanlünette und ein Gehäuse aus Aluminium in Luftfahrtqualität. Damit eignet sie sich besonders für intensive sportliche Aktivitäten. Das helle AMOLED-Display erreicht eine Spitzenhelligkeit von bis zu 3000 Nits und bleibt auch bei direkter Sonneneinstrahlung hervorragend ablesbar.

Beide Modelle bieten eine Akkulaufzeit von bis zu zehn Tagen und lassen sich schnell aufladen: In nur 75 Minuten (WATCH FIT 4) bzw. 60 Minuten (WATCH FIT 4 Pro) sind sie wieder einsatzbereit – für ein nahtloses Tracking von Fitness und Gesundheit im Alltag. Zu den weiteren Funktionen zählen Sprachnachrichten, Schnellantworten auf Nachrichten, eine Kamera-Fernbedienung, Wetteranzeige – und zahlreiche weitere smarte Features. Die WATCH FIT-Serie ist sowohl mit Android- als auch iOS-Geräten kompatibel. Die neuen Uhren sind für Bewegung gemacht – ob beim Wandern, auf dem Wasser oder auf dem Golfplatz. Ein integriertes Barometer misst präzise Höhenunterschiede – ideal für Aktivitäten wie Bergsteigen und Skifahren. Das neue Dual-Frequenz-Positionierungssystem HUAWEI Sunflower verbessert die GPS-Genauigkeit um 30 Prozent und passt sich den Bewegungen des Nutzers an – selbst in herausfordernden Umgebungen mit schlechter Signalqualität.

Sportlicher als je zuvor

Für Wassersportarten wie Segeln, Kajak oder Stand-Up-Paddling (SUP) bietet die Serie erstmals eine Routenverfolgung mit Aktivitätsdaten wie Herzfrequenz, Distanz und Geschwindigkeit. Die WATCH FIT 4 unterstützt Offline-Karten, Routenimport und Navigation. Die Pro-Version ergänzt diese Funktionen um Konturenkarten, Checkpoint-Navigation und einen Trailrunning-Modus – ideal für alle, die neue Wege erkunden wollen. Alle Golfer*innen erhalten mit der Pro-Version Zugriff auf über 15.000 weltweite Golfplatzkarten, GPS-basierte Echtzeit-Entfernungsmessung, einen Halbzeit-Scoring-Bericht sowie eine digitale Scorecard zur Dokumentation des Spiels. Für Tauchgänge bis zu 40 Metern Tiefe bietet die Pro-Version einen eigenen Freitauchmodus mit Echtzeitdaten zu Tiefe, Geschwindigkeit und Sicherheitswarnungen – für maximale Kontrolle unter Wasser. Über das reine Fitness-Tracking hinaus bringt die WATCH FIT 4-Serie neue Funktionen für eine ganzheitliche Betrachtung des Wohlbefindens. Eine ganztägige HRV-Messung (Herzfrequenzvariabilität) liefert Einblicke in das körperliche Stresslevel und die eigene Regenerationsfähigkeit.

Neu ist auch die Funktion Schlaf-Atemüberwachung, die potenzielle Atemunterbrechungen während des Schlafs erkennt – ein möglicher Hinweis auf Störungen des Schlafrhythmus. Exklusiv in der WATCH FIT 4 Pro kommt erstmals das HUAWEI TruSense-System zum Einsatz. Es ermöglicht eine noch präzisere, schnellere und umfassendere Erfassung von Gesundheitsdaten. Ergänzt wird das System durch ein integriertes EKG (Elektrokardiogramm), das sofortige Informationen zur Herzgesundheit liefert – direkt am Handgelenk. Wie sieht es nun mit den Preisen und Verfügbarkeit aus? Ab sofort ist die WATCH FIT 4 um 169,- Euro (UVP) in Violett, Weiß, Schwarz und Silber erhältlich. Die WATCH FIT 4 Pro kostet 279,- Euro (UVP) und kommt in Blau, Schwarz und Grün. Wer bis zum 30. Juni 2025 zuschlägt, bekommt die HUAWEI FreeBuds SE 2, ein Armband und eine Verlängerung der Herstellergarantie auf 3 Jahre gratis dazu. Im Falle der Pro-Variante kommt ein 20,- Euro-Gutschein dazu, der online erlangt werden kann. Weitere Infos und technische Details finden wir zu der HUAWEI WATCH Fit 4 hier und zu der HUAWEI WATCH Fit 4 Pro hier.