Alle Neuigkeiten zu Pokémon-Legenden: Z-A im Überblick

Der neueste Trailer zu Pokémon-Legenden: Z-A fasst alle wichtigen Details zusammen und stimmt Fans auf den baldigen Release am 16.Oktober ein.

Abenteuer in der Großstadt

In Legenden: Z-A warten spannende Geschichten, mächtige Mega-Entwickugen und neue Mechaniken. Der gesamte Handlungsrahmen spielt in der Großstadt Illumina City, einer innovativ gestalteten Stadt, die Menschen und Pokémon als gemeinsame Heimat vereint. Die Stadt ist Teil eines großen Entwicklungsprojekts, das neben modernen Einrichtungen auch zahlreiche Grünflächen und spezielle Wildsektoren für Pokémon bietet.

Tagsüber kann man in diesen Bereichen frei Pokémon beobachten und fangen, während nachts spannende Battle Zones aktiv werden. Auf der offiziellen Stadtkarte sind ikonische Orte wie der Prismaturm im Zentrum, zahlreiche Pokémon-Cente und das Hotel Z als Stützpunkt unseres Teams MZ zu entdecken.

Im Kampf um die Spitze

Ein zentrales Feature von Pokémon-Legenden: Z-A ist der neue Modus Z-A Royale, in dem Trainer nachts in den Battle Zones gegeneinander antreten, um im Rang von Z bis A aufzusteigen. Zudem kursieren in der Stadt Gerüchte über mysteriöse Megamanie-Entwicklungen, wobei Pokémon von ganz alleine die Kräfte einer Mega-Entwicklung nutzen.

Eine der größten Neuerungen des Spiels ist das Echtzeit-Kampfsystem: Trainer und Pokémon bewegen sich unabhängig von rundenbasierten Abläufen. Absofort lassen sich Attacken durch Abklingzeiten einsetzen, und gezieltes Ausweichen gegnerischer Angriffe stellt eure Reaktionszeit auf die Probe.

Einer neuer Weg mit Pokémon-Legenden: Z-A

Im Vergleich zu Pokémon-Legenden: Arceus bietet Legenden: Z-A keine weitläufige Open World, sondern konzentriert sich stärker auf die Pokémon-Kämpfe. Es bleibt spannend, ob die Großstadt allein genug Abwechslung bietet, um ein vollständiges Pokémon-Abenteuer zu tragen. Zumindest scheint Technisch diesmal alles rund zu laufen, besonders in der verbesserten Switch 2 Version. Macht euch selbst ein Bild aller neuen Mechaniken bevor Legenden: Z-A schon bald erscheint.