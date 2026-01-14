Alle Codes für Heartopia im Januar 2026

Heartopia ist endlich da und für viele das erste neue Lieblingsspiel des Jahres 2026. Wer auf der Suche nach Geschenkcodes ist, hier bitte!

Wie die meisten Casual-F2P-Spiele seiner Art verfügt Heartopia über ein Geschenkcode-System, mit dem wir offizielle Codes einlösen können, die von den Entwicklern im Austausch für In-Game-Freebies vergeben werden. Diese können von Premium-Währungen bis hin zu nützlichen In-Game-Gegenständen und sogar exklusiven Kosmetika reichen. Dementsprechend haben wir hier ein paar versammelt!

Heartopia-Codes

Die folgenden Codes können jetzt gegen Prämien eingelöst werden:

b8n2k5l : Flawless Flourite x2, Rare Timber x6, Stone x10

: Flawless Flourite x2, Rare Timber x6, Stone x10 dcthx4u : Wishing Star x10

: Wishing Star x10 m7r9q4a : Mermaid Perfume x2, Gold x10K, Egg x10

: Mermaid Perfume x2, Gold x10K, Egg x10 x2l8k6p : Wishing Star x5, Fertilizer x10, Apple x10

: Wishing Star x5, Fertilizer x10, Apple x10 h9q3a7m5 : Roaming Oak Timber x2, Milk x10, Timber x10

: Roaming Oak Timber x2, Milk x10, Timber x10 z4p6n8r2 : Quality Timber x10, 2-Star Chef’s Special Salad x2, Branch x20

: Quality Timber x10, 2-Star Chef’s Special Salad x2, Branch x20 a7k9m2q8l : Wishing Star x5, Repair Kit x3, Blueberries x10

: Wishing Star x5, Repair Kit x3, Blueberries x10 letsdressup : Wishing Star x15, Gold x5K, Growth Booster x10

: Wishing Star x15, Gold x5K, Growth Booster x10 letsbuild : Wishing Star x15, Gold x5K, Fertilizer x10

: Wishing Star x15, Gold x5K, Fertilizer x10 heartopia0108 : Moonlight Crystals x100

: Moonlight Crystals x100 mylittlepony : Moonlight Crystals x100

: Moonlight Crystals x100 specialgift0103: Moonlight Crystals x100

Um die Code-Einlösungsfunktion in Heartopia zu nutzen, müssen wir die folgenden Schritte ausführen: Ihr müsst eure Uhr verwenden, dann zum Einstellungsmenü (das Zahnrad ganz unten), unten auf die Fläche „Code einlösen“ tippen, den Code eintippen und dann abschließend mit „Einlösen“ bestätigen. Viel Erfolg und Freude!