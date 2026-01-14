Alle Codes für Heartopia im Januar 2026
Heartopia ist endlich da und für viele das erste neue Lieblingsspiel des Jahres 2026. Wer auf der Suche nach Geschenkcodes ist, hier bitte!
Wie die meisten Casual-F2P-Spiele seiner Art verfügt Heartopia über ein Geschenkcode-System, mit dem wir offizielle Codes einlösen können, die von den Entwicklern im Austausch für In-Game-Freebies vergeben werden. Diese können von Premium-Währungen bis hin zu nützlichen In-Game-Gegenständen und sogar exklusiven Kosmetika reichen. Dementsprechend haben wir hier ein paar versammelt!
Heartopia-Codes
Die folgenden Codes können jetzt gegen Prämien eingelöst werden:
- b8n2k5l: Flawless Flourite x2, Rare Timber x6, Stone x10
- dcthx4u: Wishing Star x10
- m7r9q4a: Mermaid Perfume x2, Gold x10K, Egg x10
- x2l8k6p: Wishing Star x5, Fertilizer x10, Apple x10
- h9q3a7m5: Roaming Oak Timber x2, Milk x10, Timber x10
- z4p6n8r2: Quality Timber x10, 2-Star Chef’s Special Salad x2, Branch x20
- a7k9m2q8l: Wishing Star x5, Repair Kit x3, Blueberries x10
- letsdressup: Wishing Star x15, Gold x5K, Growth Booster x10
- letsbuild: Wishing Star x15, Gold x5K, Fertilizer x10
- heartopia0108: Moonlight Crystals x100
- mylittlepony: Moonlight Crystals x100
- specialgift0103: Moonlight Crystals x100
Um die Code-Einlösungsfunktion in Heartopia zu nutzen, müssen wir die folgenden Schritte ausführen: Ihr müsst eure Uhr verwenden, dann zum Einstellungsmenü (das Zahnrad ganz unten), unten auf die Fläche „Code einlösen“ tippen, den Code eintippen und dann abschließend mit „Einlösen“ bestätigen. Viel Erfolg und Freude!