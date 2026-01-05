Heartopia erscheint am 7. Januar 2026 für PC, iOS und Android

Heartopia-Entwickler XD Games hat die Nachricht geliefert, auf die jeder, der das Life-Sim-Spiel ausprobiert hat, gewartet hat.

Über Heartopia

Das gemütliche Multiplayer-Spiel nach Animal Crossing-ähnlichem Vorbild erscheint endlich am 7. Januar für Android, iOS und PC – mit einem Vorbehalt. Die Steam-Version wird an diesem Datum nicht wirklich veröffentlicht, sondern zu einem anderen Zeitpunkt in der Zukunft live gehen. Trotzdem können wir es auf dem PC über TapTap spielen, den gleichen Emulator, mit dem ihr vielleicht aus der Beta vertraut seid.

Die Vorregistrierung ist auf der offiziellen Website für alle Plattformen möglich. Wenn ihr eure E-Mail-Adresse angebt, erhaltet ihr beim Start ein Bündel von In-Game-Gegenständen. Wir erhalten 4.000 Gold, 20 Wunschsterne, 400 Mondlichtkristalle und 60 Ausstellungspässe. Interessanterweise sagt XD Games noch nicht, was man von der Launch-Version Heartopia 1.0 erwarten kann, in Bezug auf den Inhalt. Warten wir’s ab!