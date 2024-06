Alien: Romulus Trailer macht Lust auf das Alien-Comeback

Der Horror ist zurück – Kultregisseur Fede Álvarez und Erfolgsprozent Ridley Scott bringen mit Alien: Romulus die Xenomorphe zurück. Neue Generation von Wissenschaftler :innen treffen ab 15.8.2024 auf alte Bekannte im Kino.

Was erwartet euch?

Alien: Romulus führt das erfolgreiche „Alien“-Franchise zurück zu seinen Wurzeln: Während eine Gruppe junger Weltraumkolonisatoren in den Tiefen des Weltalls eine verlassene Raumstation ausräumt, trifft sie auf die furchterregendste Lebensform des Universums.

In den Hauptrollen spielen Cailee Spaeny („Priscilla“), David Jonsson („Agatha Christie’s Murder is Easy“), Archie Renaux („Shadow and Bone: Legenden der Grisha“), Isabela Merced („The Last of Us“), Spike Fearn (“Aftersun“), Aileen Wu. Fede Álvarez („Evil Dead“, „Don’t Breathe“) führt Regie nach einem Drehbuch, das er gemeinsam mit Rodo Sayagues („Don’t Breathe 2“) schrieb und das auf den von Dan O’Bannon und Ronald Shusett geschaffenen Charakteren basiert.