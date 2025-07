Alex Garlands Warfare ab 1.8.2025 als Heimkinoversion erhältlich

Mit „Civil War“ hat uns Regievisionär Alex Garland schon einmal ganz nah an den Ereignissen eines fiktiven US-amerikanischen Bürgerkrieges teilhaben lassen. Nun wendet er sich mit Warfare einem realen Krieg zu. Zusammen mit dem Veteranen Ray Mendoza, der bei „Civil War“ als militärischer Berater fungierte, hat Garland Mendozas Erlebnisse aus dem Irakkrieg filmisch verarbeitet. Das Ergebnis ist ein packender, überaus realistischer Actionfilm, der eine Gruppe von Soldaten in Echtzeit dabei begleitet, wie diese im tödlichen Häuserkampf um eine irakische Stadt um ihr Überleben kämpft – und wirft damit auch einen eindringlichen Blick auf die heutige Art der Kriegsführung.

Gute Nachrichten für alle, die Alex Garlands Warfare im Kino verpasst haben – Leonine bringt den packenden Actionfilm am 1.8.2025 auf DVD, Blu-ray und 4K-UHD-Blu-ray in den Handel.

Kurzbeschreibung

19. November 2006, Irak – Ein Platoon junger Navy Seals soll das Haus einer irakischen Familie besetzen, um ein aufständisches Gebiet abzusichern. Zuerst läuft alles nach Plan. Sie halten die Bewohner in Schach und verteilen sich in dem zweistöckigen Gebäude, um die Umgebung zu beobachten. Als sie eine bewaffnete Gruppe Männer bemerken, ist es schon zu spät: Eine Granate explodiert im Haus, kurz darauf detoniert eine Bombe und zwei Soldaten werden schwer verletzt. Gefangen in dem Haus geht es für die jungen Männer nur noch ums blanke Überleben. Der Druck der Angreifer lässt nicht nach und Unterstützung dringt nur mühsam zu ihnen vor. Verzweifelt versuchen sie, die beiden Verletzten am Leben zu halten. Ein erbarmungsloser Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Heimkinostart

Wie eingangs erwähnt, ist der Film ab 1.8.2025 auf DVD, Blu-ray und 4K-UHD-Blu-ray erhältlich.