Alecto launcht neue Schlafhilfe für Babys und tragbare Milchpumpe

Alecto stellte vor kurzem zwei neue Elektronikprodukte vor, die junge Eltern entlasten und die Bedürfnisse von Babys ideal erfüllen.

Alecto BC130 – White Noise Maschine und Projektor – Schlafhilfe für Babys

Die Schlafhilfe Alecto BC130 spielt beruhigende Melodien ab und projiziert entspannende Bilder an Wand und Decke, um so eine angenehme Umgebung für Babys und Kleinkinder zu schaffen. Die Projektion kann in Blau oder Orange eingestellt werden und bietet sieben Helligkeitsstufen. Dank des magnetischen Sockels lässt sich der Projektionswinkel flexibel anpassen. Die Schlafhilfe bietet zwei Schlaflieder und vier White Noise Klänge, die das Kind beruhigen. Mit Geräuscherkennung schaltet sich das Gerät automatisch ein, wenn das Baby weint, und nach 20 Minuten wieder aus. Das sorgt für Komfort und Energieeffizienz. Die wiederaufladbare Batterie bietet bis zu 20 Stunden Stand-by-Zeit.

Das Alecto BC130 ist im Handel und direkt bei Alecto für 29,99 Euro erhältlich.

Alecto BCB50 – Die erste tragbare Milchpumpe von Alecto

Die Alecto BCB50 ist eine tragbare elektrische Milchpumpe und bietet Komfort und Flexibilität beim Abpumpen. Diese kompakte, kabellose Pumpe passt diskret in den BH – ideal für zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs. Dank des 180-ml-Flaschenvolumens und des auslaufsicheren Designs mit 5°-Neigung können Mütter stets sicher und frei abpumpen.

Die BCB50 verfügt über zwei Modi: Stimulation und Abpumpen, mit 9 einstellbaren Intensitätsstufen für maximale Kontrolle und Komfort. Der leise Motor (<45 dB) sorgt für eine angenehme Nutzung, auch nachts oder im Büro. Das integrierte Nachtlicht ermöglicht diskretes Abpumpen im Dunkeln, ohne andere zu stören. Außerdem bietet die Milchpumpe einen sicheren Auslaufschutz, ein digitales Display mit klarer Anzeige der Einstellungen sowie einen leistungsstarken Akku für lange Betriebsdauer. Alle Teile lassen sich leicht zerlegen, wodurch das Gerät einfach zu reinigen ist.

Alecto BCB50 ist im Handel und direkt bei Alecto für 99,99 Euro erhältlich.