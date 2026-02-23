Alecto DVM2060 Babyphone Test: Hybrid-Babyfon mit bis zu vier Kameras

Der Hersteller ist dabei äußerst stolz auf sein Dual-Mode-System, das die 2,4-GHz-Übertragung über die Elterneinheit mit vollständiger WLAN- und App-Anbindung verbindet, und verspricht damit eine beispiellose Flexibilität im Alltag: Zuhause mit der Elterneinheit, unterwegs mit dem Smartphone, alles aus einer Hand, alles in einem System. Dank intelligenter Push-Benachrichtigungen bei Geräuschen und Bewegungen verpasst ihr zudem keinen wichtigen Moment, ob ihr nun das Handy oder die Elterneinheit bei euch habt. Packen wir das Produkt aus!

Der niederländische Hersteller Alecto, der seit Jahrzehnten für robuste und durchdachte Lösungen rund um Kinder steht, hat mit diesem Flaggschiff-Modell ein Gerät entwickelt, das gleich zwei Welten zusammenbringt: die klassische, schnurlose Elterneinheit mit großem Display und die moderne Konnektivität über Smartphones und Tablets. Auf der offiziellen Website präsentiert sich das DVM2060 als das absolute Spitzenmodell der neuen Alecto Video-Babyphone-Reihe, entwickelt für Eltern, die auf keinerlei Kompromisse eingehen möchten.

Alles da, alles läuft

Beim Auspacken fällt sofort auf, dass Alecto hier bewusst auf Vollständigkeit setzt. Neben der robusten Babyeinheit mit Kamera und der eleganten, handlichen Elterneinheit mit seinem großzügigen 5-Zoll-Farbdisplay befinden sich im Karton zwei Netzteile (eines für die Babyeinheit mit Stromversorgung, eines für die Elterneinheit mit Akkuladestation), umfangreiches Befestigungsmaterial inklusive Wandhalterung, das notwendige Verbindungskabel und eine detaillierte Anleitung in mehreren Sprachen. Das Gewicht der Kamera fühlt sich angenehm solide an, nicht billig, aber auch nicht übermäßig schwer. Die Elterneinheit wiegt deutlich weniger und liegt dank ihrer abgerundeten Rückseite auch ergonomisch in der Hand. Das 5-Zoll-Display ist großzügig bemessen (12,7 Zentimeter Bildschirmdiagonale) und hat eine angenehme Oberfläche, die kaum zu Fingerabdrücken neigt. Die Verarbeitung beider Geräte ist tadellos, es gibt keine Spalten, keine wackeligen Teile, nichts, das sich billig anfühlt. Der Kunststoff hat eine hochwertige Textur und die Tasten sitzen perfekt in ihren Vertiefungen.

Die erste Inbetriebnahme verläuft überraschend einfach. Nach dem Aktivieren der Elterneinheit (volles Aufladen wird empfohlen, das dauert etwa zwei bis drei Stunden für eine volle Aufladung) und dem Einstecken der Babyeinheit in die Steckdose findet die automatische Kopplung statt. Die Geräte im Lieferumfang erkennen sich selbstständig und beginnen unmittelbar zu kommunizieren. Der Prozess ist insgesamt so übersichtlich gestaltet, dass selbst Ungeübte hier keine Probleme haben. Alles wird Schritt für Schritt erklärt, und auf dem Display selbst erhaltet ihr durchgehend hilfreiche Hinweise. Ihr könnt das DVM2060 Babyphone-System mit einzelnen Kameras erweitern, die heißen dann DVM2060C und hier geht es zur offiziellen Website des Produkts. Auch diese Erweiterung eures Babyfon-Systems ist absolut keine Hexerei: Einfach mit dem Strom verbinden, etwa 30 Sekunden warten, und dann an der Unterseite der Kamera den Sync-Knopf kurz halten, bis es piepst. Das versetzt die Cam in den Kopplungsmodus, und binnen Sekunden habt ihr dann die Kamera bei der Elterneinheit mit dabei.

DVM2060 im Familienalltag

In der Praxis funktioniert es einfach. Die Elterneinheit sendet ein Videosignal in 720p-Auflösung, und das ist ausreichend scharf, um jede Bewegung des Babys zu sehen. So mancher Mitbewerb bietet bis zu 4K-Auflösung, das ist aber Geschmackssache. Jede Kamera arbeitet völlig geräuschlos und hat eine sehr großzügige Sicht, ihr könnt das aber auch noch nachjustieren. Denn eine ferngesteuerte Neigung (bis zu 40 Grad vertikal, bis zu 270 Grad horizontal) und digitale Zoom-Funktion (8x auf der Elterneinheit, 10x in der App) ermöglicht eine Anpassung an individuelle Bedürfnisse. Sehr gelungen ist die Nachtsichtfunktion. Mit ihrer Infrarot-Technologie zeigt die Kamera auch in absoluter Dunkelheit ein brauchbares Bild, dadurch bleibt das Baby im Schlaf völlig ungestört. Falls ein Eingreifen erforderlich wäre: Die Zwei-Wege-Audio-Funktion ermöglicht es euch, vom Elternteil aus direkt aus der Kamera zu sprechen.

Das ist extrem wertvoll, wenn das Baby unruhig wird und nur die vertraute Stimme der Mutter oder des Vaters es beruhigen kann, ohne dass jemand aufstehen muss. Die Sprachqualität ist dabei ordentlich, ohne sensationell zu sein – es reicht vollkommen für ein paar beruhigende Worte. Die Sound-Aktivierung (VOX-Funktion) funktioniert auch wirklich zuverlässig: Das Display weckt euch bei Geräuschen auf und bleibt nicht mehr einfach dunkel. Was die Bedienung betrifft, so ist das DVM2060 Babyphone absolut benutzerfreundlich. Alle wichtigen Funktionen sind über große, gut erreichbare Tasten an der Seite der Elterneinheit zugänglich, sowohl Zoom, Kamerapositionierung als auch Lautstärkeregelung. Nichts davon verlangt mehrfaches Klicken oder das Navigieren durch verworrene Menüs. Das ist ideal für eine ganz breit gefasste Zielgruppe, und auch dann, wenn es schnell gehen muss.

Über die Alecto Baby Connect-App

Das Dual-Mode-Prinzip ist die große Stärke des DVM2060. Mit der Alecto Baby Connect-App könnt ihr das Baby auch vom Smartphone aus überwachen. Was ist der Vorteil? Es gibt nur eine Elterneinheit, so ermöglicht man auch mehreren Aufsichtspersonen die Aufsicht, und ein Handy hat man in der Regel immer in der Nähe. Die App arbeitet über WLAN und ermöglicht sogar Push-Benachrichtigungen bei erkannten Geräuschen oder Bewegungen. Was die Video-Qualität in der App angeht, so reicht es aus, denn das Babyphone sendet hier sogar Full-HD-Video (1080p), was auf modernen Smartphones und Tablets ein detailreiches Bild liefert.

Die Einrichtung der App ist selbsterklärend, und sobald Babyeinheit und Smartphone gekoppelt sind, funktioniert die Fernüberwachung zuverlässig. Vorhin wurde es schon gesagt: Das DVM2060 kann auf bis zu vier Kameras erweitert werden (zusätzliche Kameras separat erhältlich als DVM2060C), was Familien mit mehreren Kindern oder allen, die mehrere Räume überwachen möchten, einen riesigen Vorteil bietet. Alle Kameras können dann von einer einzigen Elterneinheit aus verwaltet werden, entweder einzeln oder im praktischen Split-Screen-Modus gleichzeitig. Das ist durchdacht und macht das System extrem flexibel für wachsende Familien.

Was aufgefallen ist

Mit bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit bei vollständiger Aufladung kann die Elterneinheit lange mobil bleiben, ohne dass ihr ständig an die Steckdose denken müsst. Der Eco-Modus (Energiesparmodus) ist auch praktisch, um die Batterie zu schonen, wenn man nicht ständig das Video braucht. Die Temperaturanzeige im Babyzimmer ist ebenfalls ein durchdachtes Feature – viele Eltern wissen gar nicht, wie kalt oder warm es im Kinderzimmer ist, und diese automatische Überwachung ist beruhigend. Auch die Schlaflieder und Naturgeräusche (fünf Schlaflieder und vier Naturgeräusche) sind praktisch für Beruhigungsphasen, so wie die sanfte Lampe, die man auf Wunsch aktivieren kann.

Die Kamera ist mit einer rutschfesten Gummibasis ausgestattet und bleibt selbst auf glatter Oberfläche an ihrem Platz, ohne zu wandern. Es gibt auch mitgelieferte Halterungen, die ihre Aufgabe tadellos erledigen. Die Elterneinheit mit ihrer abgerundeten Rückseite und dem leicht strukturierten Kunststoff liegt stabil in der Hand. Zudem ist sie trotz ihrer Robustheit und ihres großen Displays überraschend leicht, sie kann bequem mit einer Hand gehalten werden. Das Display selbst hat keine Kratzer bekommen, obwohl es im Test mehrfach in Taschen mitgenommen wurde, was auf robustes Glas hindeutet. Der Kunststoff zeigt auch nach regelmäßiger Benutzung keine Verschleißspuren.

Alecto DVM2060: Die Technik

Das Alecto DVM2060 arbeitet mit einer digitalen 2,4-GHz-FHSS-Übertragung, was eine sichere, verschlüsselte Verbindung garantiert. Die Videoauflösung auf der Elterneinheit beträgt 720p HD (1280×720 Pixel), während die App mit 1080p Full-HD-Video (1920×1080 Pixel) arbeitet. Beide Auflösungen liefern ein scharfes, nutzbares Bild ohne Verzögerungen. Der digitale Zoom funktioniert bis 8x auf der Elterneinheit und bis 10x in der App, natürlich werdet ihr diesen nicht ständig aktiviert halten. Die Infrarot-Nachtsichtfunktion nutzt passive Infrarot-Sensoren und liefert auch bei völliger Dunkelheit gute Bilder ohne sichtbares Rotlicht oder Irritation des Babys. Dabei liegt die Erkennungsreichweite der Bewegungsmelder bei etwa zwei bis drei Metern, was für die meisten Kinderzimmer völlig ausreichend ist. Der Temperatursensor arbeitet zuverlässig und zeigt die Zimmertemperatur in Echtzeit an – mit einstellbaren Alarm-Grenzen, falls es zu kalt oder zu warm wird.

Die Babyeinheit hat Abmessungen von etwa 10,3 × 8,7 × 10,5 Zentimetern, und die Elterneinheit misst etwa 16,6 × 9,5 × 2,5 Zentimeter. Diese bietet euch eine perfekte Balance zwischen Größe und Gewicht. Der Akku der Elterneinheit wird mit einer Kapazität von etwa 5000 mAh angegeben und reicht für bis zu 16 Stunden kontinuierliche Nutzung, was in der Praxis deutlich mehr Zeit bedeutet, wenn man den Eco-Modus nutzt. Die Ladezeit beträgt etwa drei Stunden von null auf hundert Prozent. Die Kamera benötigt eine Stromversorgung – sie läuft also kontinuierlich, das müsst ihr dann bei der tatsächlichen Installation bedenken. Die Zwei-Wege-Audio-Funktion ermöglicht es euch, durch die Kamera zu sprechen und alles im Raum zu hören. Die Aktivierung des Babyfons bei lauten Geräuschen (VOX) kann in drei verschiedenen Empfindlichkeitsstufen eingestellt werden, je nachdem, ab welchem Lärmpegel ihr benachrichtigt werden wollt.