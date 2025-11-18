Aiper feiert die Black Friday Week – mit satten Rabatten von bis zu 42 Prozent!
Aiper, Marktführer für kabellose Poolroboter, bietet zur Black Friday Week und darüber hinaus hohe Rabatte exklusiv auf der Aiper-Website und auf Amazon an.
Innerhalb der Aktionszeiträume können Kund:innen von den attraktiven Vergünstigungen profitieren oder bereits ihre ersten Weihnachtseinkäufe tätigen. Warum mehrere Aktionszeiträume? Vom 11. November bis zum 2. Dezember 2025 können Interessent:innen die Rabatte auf der offiziellen Aiper-Website und Amazon für ausgewählte Produkte nutzen. Highlight der Rabattaktion ist der Scuba X1 mit 33 Prozent Rabatt. Der Allrounder für die tägliche Poolpflege ist statt 1499,- für 999,- Euro erhältlich. Auch der Scuba X1 Pro Max aus derselben Produkt-Serie (zu unserem Test) ist während der Black Friday-Aktion von 2.499,- Euro auf 1.899,- Euro reduziert.
Zusätzlich ab dem 18. November bis zum 2. Dezember bietet Aiper den Scuba S1 2025 mit 150,- Euro Rabatt für 549,- Euro an. Gut zu wissen: Während des Aktionszeitraums vom 18. November bis 2. Dezember gibt es auf Aiper.de zusätzlich täglich zeitlich begrenzte Rabatte auf ausgewählte Produkte. Als wäre das noch nicht genug, es gibt sogar noch mehr! Vom 11. bis zum 17. November können sich die Kund:innen bei Aiper einloggen und am Aiper-Glücksrad drehen. Der Hauptgewinn ist der Scuba X1 Pro Max in Wert von 2.499 Euro, aber auch Accessoires und andere Produkte gibt es zu gewinnen.
Alle Angebote auf einem Blick
11. November bis 2. Dezember (Aiper Store)
|Produkt
|UVP (in EUR)
|Black Friday Preis (in EUR)
|Ersparnis (in EUR)
|Rabatt (in Prozent)
|Scuba X1
|1.499,-
|999,-
|500,-
|33 %
|Scuba X1 Pro Max
|2.499,-
|1.899,-
|600,-
|24 %
|Scuba S1
|699,-
|549,-
|150,-
|21 %
|Scuba S1 Pro
|1.299,-
|899,-
|400,-
|30 %
|Irrisense
|649,-
|519,-
|130,-
|20 %
|Scuba X1 Pro Max & Caddy
|2.778,-
|1.844,-
|934,-
|33 %
|Scuba X1 & Caddy
|1.778,-
|1.034,-
|744,-
|42 %
|Scuba X1 Pro Max & Pilot X1
|2.798,-
|1.909,-
|889,-
|31 %
|Scuba X1 & Pilot X1
|1.798,-
|1.096,-
|702,-
|39 %
|Scuba S1 & Pilot X1
|998,-
|691,-
|307,-
|30 %
|Scuba S1 Pro & Pilot X1
|1.598,-
|1.006,-
|592,-
|37 %
18. November bis 2. Dezember (Aiper Store)
|Produkt
|UVP (in EUR)
|Black Friday Preis (in EUR)
|Ersparnis (in EUR)
|Rabatt (in Prozent)
|Scuba S1 2025
|699,-
|549,-
|150,-
|21 %
20. November bis 2. Dezember (Amazon Aiper Store)
|Produkt
|UVP (in EUR)
|Black Friday Preis (in EUR)
|Ersparnis (in EUR)
|Rabatt (in Prozent)
|Scuba S1 2025
|699,-
|549,-
|150,-
|21 %
|Scuba S1
|649,-
|499,-
|150,-
|23 %
|Scuba S1 Pro
|1.299,-
|799,-
|500,-
|38 %
|Scuba X1
|1.499,-
|949,-
|550,-
|36 %
|Scuba X1 Pro
|1.499,-
|1.199,-
|300,-
|20 %
|Scuba SE
|199,-
|149,-
|50,-
|25 %
|Seagull SE
|179,-
|152,-
|27,-
|15 %