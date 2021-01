Age of Empires 2 DE DLC Lords of the West ab sofort erhältlich

Gute Nachrichten für alle Fans der AoE II DE – Microsoft veröffentlichte nun mit Lords of the West den ersten Age of Empires 2 DE DLC für Windows 10 PCs. Was hat der Age of Empires 2 DE Lords of the West zu bieten? Zwei neue Zivilisationen: Burgunder und Sizilianer Fordere Deine Freunde in Lords of the West mit zwei neuen Zivilisationen heraus. Lass die Burgunder durch ihre fortschrittlichen Militärtechnologien und -taktiken vom kleinen Wein-Herzogtum zu einer wahren westeuropäischen Macht aufsteigen. Dabei helfen Dir zwei brandneue Einheiten: der Coutilier und die Flemish Militia. Die Sizilianer vereinen die kulturelle Diversität und die mediterrane Kriegskunst eines der beliebtesten mittelalterlichen Königreiche. Mit der sizilianischen Infanterie-Einheit Serjeant kannst Du unter anderem Donjons bauen. Drei neue und komplett vertonte Kampagnen Neben den neuen Zivilisationen erwarten Dich außerdem drei komplett neue, vollständig vertonte Kampagnen: Edward Longshanks: Gehe auf Kreuzzug, vereine ein zerrüttetes England und fordere als Edward Longshanks Dein Geburtsrecht zurück.

Gehe auf Kreuzzug, vereine ein zerrüttetes England und fordere als Edward Longshanks Dein Geburtsrecht zurück. Die Großherzoge des Westens: Beende den Konflikt der Burgunder mit dem verrückten französischen König und errichte Dein eigenes Königreich im Norden.

Beende den Konflikt der Burgunder mit dem verrückten französischen König und errichte Dein eigenes Königreich im Norden. Die Hautevilles: In der dritten Kampagne verschlägt es Dich als Nachfahre von Robert de Hauteville nach Sizilien. Dort vereinst Du die verschiedenen Völker und gründest Dein eigenes Königreich.